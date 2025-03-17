Депутат Айдар Метшин высказался о законопроекте об ответственном отношении к животным

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня в Государственной Думе прошло заседание рабочей группы, посвященное улучшению законодательства, направленного на защиту граждан от нападений бездомных животных. В среду законопроект будет обсужден на пленарном заседании. Положительные отзывы на него поступили от большинства регионов. Депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин прокомментировал предлагаемые нормы в своем Telegram-канале.

«В моем родном Татарстане его обсуждение вызвало реакцию активистов зоозащитного движения. В Казани прошел митинг «Животные тоже имеют право на жизнь». Предлагаемые поправки не отменяют права животных на жизнь! Они регламентируют принятие срочных мер для защиты людей! Обращаю внимание еще раз – защита людей не равно убийство животных», – отметил Айдар Метшин.

Предыдущий закон был принят в декабре 2018 года и, по мнению законодателей, нуждается в доработке.

«300 тысяч нападений животных на людей в год – это цифра, требующая реагирования! По разным оценкам, сегодня в стране насчитывается не менее 850 тысяч бездомных собак. И более норма «отлов – стерилизация – возврат в среду» работать не может, мы должны принимать более решительные меры для защиты детей. Главное, что регламентирует закон – это невозврат животных обратно в среду», – пояснил депутат.

Многочисленные случаи связаны с нападениями домашних животных. Проект предполагает увеличение штрафов и введение ответственности за препятствование отлову собак и за несообщение о безнадзорных животных, находящихся на частных территориях (например, на промышленных базах).