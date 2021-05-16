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Ру Тат
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16 мая 2021  12:10

Денонсация Договора по открытому небу будет рассмотрена 18 мая

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Законопроект о денонсации Договора по открытому небу будет рассматриваться 18 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

«И во вторник мы денонсируем этот договор», — заявил он на программе «Соловьев Live».

Слуцкий напомнил, что в прошлом году из ДОН вышли США. При этом в качестве причины было названо то, что Россия проводит инспекционные полеты «якобы над Кэмп-Дэвидом, над Белым домом, над гольф-клубом Бедминстер, где у нас Трамп играет в гольф».
Выход Штатов из договора состоялся 22 ноября 2020 года. В ответ на это 15 января 2021-го соответствующие процедуры были начаты в России. Проект о денонсации ДОН в Госдуму внес Президент России Владимир Путин.

Владимир Путин договор по открытому небу
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