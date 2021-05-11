Путин внес в Госдуму проект о денонсации Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Документ был опубликован в базе данных Госдумы.

Представителем Президента РФ при рассмотрении данного вопроса палатами ФС ранее был назначен замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу 10 лет спустя. Он стал одной из мер укрепления доверия в Европе после холодной войны. По нему 34 страны-участницы могли проводить открытый сбор сведений о вооруженных силах и планируемых мероприятиях друг друга. В ноябре прошлого года из него вышли США. Россия приступила к ответным мерам в январе 2021 года.