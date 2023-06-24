Деньги на Ту-214, премьера «Микулая» и рост «акций» Нагуманова: обзор событий недели

Визит в Казань Михаила Мишустина вместе с когортой федеральных министров – одно из главных событий недели для Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский авиазавод расправил второе крыло

Визит в Казань Премьер-министра России Михаила Мишустина вместе с когортой федеральных министров – одно из главных событий недели для Татарстана. Он ознаменовался не только тем, что на производство в Казани гражданских самолетов решили выделить солидную сумму денег, но и рядом важных сигналов. Главный из них –мирная гражданская жизнь продолжает оставаться в приоритете Правительства.

Например, в ходе визита делегации, Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко торжественно открыли новый филиал детской поликлиники №6 в казанском поселке Дербышки, оснащенный самым современным оборудованием.

Судьбоносным для Казанского авиазавода (филиала «Туполева»), стало решение федеральных властей развернуть на Казанском авиазаводе массовое производство именно гражданских самолетов – Ту-214. Проект поддержали деньгами, приятный сюрприз озвучил сам Мишустин на заводе. Речь идет о выделении на проект 41,8 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Еще столько же денег будет выделено через «Ростех» в виде облигационных займов под 1,5% годовых.

Финансирование позволит реконструировать цеха, приобрести оборудование и оснастку Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Финансирование позволит реконструировать цеха, приобрести оборудование и оснастку, провести цифровизацию технологических процессов и создать систему послепродажной поддержки эксплуатации воздушных лайнеров. В результате завод должен выйти на производство 10 самолетов в год в 2025 году и 20 – уже в 2027 году. Раис Татарстана, председатель совета директоров компании «Туполев» Рустам Минниханов, заверил, что при должном решении финансовых и организационных вопросов, есть шанс выйти на 20 бортов даже раньше.

Интересный аспект – в истории Казанского авиазавода производство гражданских самолетов никогда не было превалирующим над оборонной продукцией. Так, в советское время авиазавод выпускал в год около 30 Ту-22М, 3–4 Ту-160 (военная продукция) и 10–12 гражданских Ил-62. Поэтому решение об активизации выпуска Ту-214, подкрепленное соответствующими финансовыми ресурсами, выглядит сенсационно, тем более, что времена нынче суровые – завод форсировано работает над выпуском оборонной авиатехники.

Теперь у Казанского авиазавода будет два равноправных крыла – одно гражданское, другое – военное.

Состоявшийся визит в Азербайджан 18 июня делегации Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым, безусловно, можно отнести к важным событиям недели Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан-Азербайджан: добрые традиции дружбы

Состоявшийся визит в Азербайджан 18 июня делегации Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым, безусловно, можно отнести к важным событиям недели. Он ознакомился с деятельностью нескольких экономических районов Азербайджана и открыл вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сервисный центр Auto Leasing Azerbaijan, созданный при участии КАМАЗа и Гянджинского автомобильного завода.

Татарстан и Азербайджан исторически связывают теплые, дружественные отношения. Эти добрые традиции заложили в свое время первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев и Гейдар Алиев. В Азербайджане проживает 27 тыс. татар. В Татарстане живет около 20 тыс. азербайджанцев, из них 10 тысяч уже граждане России.

Рустам Минниханов открыл вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сервисный центр Auto Leasing Azerbaijan Фото: rais.tatarstan.ru

Азербайджан Татарстану интересен как транспортный узел и нефтяная республика. В связи с событиями на Украине происходит вполне объяснимый взрывной рост взаимодействия между республиками. Так, внешнеторговый оборот между Татарстаном и Азербайджаном за 2022 год вырос в 2 раза и превысил $125 миллионов. В этом году ожидается еще более высокий уровень экономического взаимодействия.

Этот визит показывает продолжающуюся активную работу Татарстана по укреплению связей с тюркским миром. На наших глазах Татарстан становится стратегическим суперхабом для разворота России на Восток. Особенно отчетливо показал эту тенденцию прошедший недавно KazanForum-2023, который по количественным показателям и интересу дружественных России стран, оказался вполне сопоставимым с раскрученным Петербургским международным экономическим форумом. Хотя по представленности исламских стран, казанская площадка смотрится гораздо солиднее.

Мидхат Шагиахметов акцентировал внимание на втором месте Татарстана в традиционном ежегодном рейтинге инвестиционного климата в российских регионах Фото: prav.tatarstan.ru

Петербургское послевкусие: итоги участия Татарстана в Петербургском форуме

Кстати, об итогах представительства Татарстана на Петербургском международном экономическом форуме, итоги которого подвели 20 июня на пресс-конференции в Кабмине РТ. Они оказались весьма продуктивными – было подписано 25 различных соглашений.

Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов акцентировал внимание на втором месте Татарстана в традиционном ежегодном рейтинге инвестиционного климата в российских регионах. И всего два региона превысили высокую планку в 300 баллов рейтинга – это Москва и Татарстан. Республика занимает второе место уже пятый раз. Говорят, что стабильность – признак мастерства, это в полной мере относится к нашей республике, ведущей активную системную работу по улучшению инвестиционного климата.

Составители рейтинга в этот раз подчеркнули, что в Татарстане сократились сроки получения разрешения на строительство, регистрации прав собственности, сроки подключения к электросетям. Кроме того, растет удовлетворенность качеством и доступностью финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.

Рустам Минниханов встретился с руководством телеканала «Общественное телевидение России» Фото: rais.tatarstan.ru

Передача о республике на ТВ и фильм татарстанского режиссера в широком прокате

Быть может не такое заметное, но все же значимое событие с далеко идущими последствиями – встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с представителями Общественного Российского Телевидения (ОРТ) прошла Доме Правительства РТ.

Итог встречи – ОРТ планирует запустить передачу об истории и достижениях Татарстана в формате документального фильма. Сам федеральный канал очень плотно взаимодействует с нашей республикой, к примеру, с 2019 года ОРТ транслирует передачи нашего телеканала ТНВ.

Договоренность о съемке нового фильма о республике продолжает фактически серию, рассчитанную на федеральную аудиторию. В 2020 году в свет вышел фильм, посвященный Татарстану, известного журналиста Сергея Брилева, а в 2021 году на телеканале «Россия-24» – журналиста Алексея Михалева «Татарстан: путь к согласию». Такие фильмы о Татарстане нужны не только как популяризация достижений нашей республики, но и как элемент «мягкой силы», укрепляющей позиции Татарстана в массовом культурно-познавательном общероссийском поле.

В московском кинотеатре «КАРО Октябрь» состоялся премьерный показ психологического этнотриллера «Микулай» Фото: tatmsk.tatarstan.ru

То же самое можно сказать о стартовавшем на этой неделе прокате по всей России художественного фильма «Микулай», снятого татарстанским режиссером Ильшатом Рахимбаем. Фильм о мужчине-кряшене по имени Микулай, с такими замечательными актерами как Виктор Сухоруков и Иван Добронравов, позиционируется как первый татарстанский фильм в широком прокате (более 150 кинотеатров по всей стране).

Пока критики в большинстве своем благосклонно отмечают художественные достоинства картины. Так что есть большая надежда, что дан старт большому татарстанскому кино и будет время, когда Татарстан станет одним из ведущих центров российской кинематографической индустрии, этаким татарстанским Голливудом.

«Движуха» Нагуманова

Продолжая разговор о кино, нельзя не отметить то, как глава Альметьевского района Тимур Нагуманов 20 июня выложил в своем телеграм-канале видео со съемок 10-й части новогодней комедии «Елки» кинокомпании Bazelevs, основанной Тимуром Бекмамбетовым. В видео присутствуют «выпавший» в Альметьевске киношный «снег» и веселое обращение Нагуманова: «Как вам такая движуха в городе? В Альметьевске сегодня почти Новый год!».

Нагуманов также стал гостем проекта «12 этаж» агентства «Татар-информ», где рассказал, что население Альметьевска увеличится вдвое.

Немногим ранее к нему приезжала дочь министра обороны Ксения Шойгу. Она осмотрела место под строительство федеральной базы для подготовки триатлетов. «Локация отличная. Идеальный набор высот, насыщенный рельеф для велоподготовки, рядом есть открытая вода. Итог – площадка подходит как для организации полного цикла тренировок триатлетов, так и для проведения крупных международных и внутренних соревнований», – написала она в своем телеграм-канале. Очевидно, что инициатором проекта выступает сам Нагуманов – он увлекается триатлоном и участвует в различных соревнованиях по этому виду спорта.

Нагуманов также стал гостем проекта «12 этаж» агентства «Татар-информ» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Возросшая медийная активность Нагуманова является лучшим ответом на кривотолки и сплетни в отношении его будущего, которые были в последние время в связи некоторыми негативными событиями в Альметьевском районе, связанными с местными чиновниками.

Также Раис Татарстана Рустам Минниханов включил Нагуманова в состав своей делегации во время визита в тот же Азербайджан. Именно глава Нефтеграда и организовывал Сабантуй на берегах Каспия. «Благодаря невероятным усилиям огромной команды смогли представить культуру и самобытность татарского народа. Мощная организация и тысячи довольных гостей крутого праздника», – прокомментировал Нагуманов в своем телеграм-канале.

Как говорят политологи «Акции Нагуманова – вверх!».