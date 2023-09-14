«Денег на лекарства не хватало»: льготники из Татарстана о том, почему вернули соцпакет

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Две недели осталось у льготников из Татарстана, чтобы вернуться к соцпакету. «Татар-информ» поговорил с людьми, которые сильно пожалели, что вышли из программы социальных гарантий.

«Рядом 1 октября, две недели осталось, чтобы человек, который когда-то давно отказался от социального пакета, изменил свое решение и поменял небольшую денежную выплату на лекарства», – напомнила заместитель главного врача казанской поликлиники №10 Светлана Михайлова.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Врач подчеркнула, что человек никогда не знает, что будет с его здоровьем в следующем году. Иногда приходят болезни, лечение которых требует огромных денежных затрат.

«После 1 октября изменить свое решение в пользу лекарств будет невозможно. И человек весь 2024 год будет без лекарств», – отметила она.

Пациентка поликлиники Людмила Лежаева рассказала, что отказалась от соцпакета сразу, как получила инвалидность. Тогда Людмила думала, что со здоровьем все будет хорошо, дорогая терапия не понадобится, однако очень ошиблась.

«В тот год было тяжело – лекарство было дорогое. Потом я вернула соцпакет. И сейчас я пользуюсь его услугами – бесплатно через аптеку получаю лекарства», – рассказала она.

Рашид Авхадиев решил вернуться к соцпакету в этом году и уже сходил в Пенсионный фонд. Он признался, что отказался от получения лекарств по глупости, но быстро обнаружил, что денег на лекарства просто не хватает.

«Я подошел к доктору, она направила меня в Пенсионный фонд, где я написал заявление о том, чтобы вернуться в программу. Мне его одобрили. И я буду в полном объеме получать мои лекарства», – отметила пациент.

Вне программы социальных гарантий у Рашида на таблетки уходило порядка 10-15 тысяч рублей в месяц, когда компенсация составляла всего 1300 рублей.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, какое мнение у ведущих врачей республики о социальном пакете. Так, главный внештатный онколог Минздрава Татарстана, заведующий отделом Республиканского клинического онкологического диспансера Эдуард Нагуманов уверен, что соцпакет – это поддержка, которая необходима льготникам, он страхует от любой болезни и сохраняет деньги. Подробнее читайте в материале «Татар-информа»: «Чуть больше тысячи ежемесячно или бесплатные лекарства?: врачи о выборе соцпакета».