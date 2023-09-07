Чуть больше тысячи ежемесячно или бесплатные лекарства?: врачи о выборе соцпакета

Тех, кто выбирает ежемесячную компенсацию в 1300 рублей вместо соцпакета, в Татарстане немало

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

У льготников меньше месяца на возвращение к соцпакету

Меньше месяца остается у льготников, чтобы вернуться к соцпакету и обезопасить свой кошелек от непомерных трат на лекарства и медицинские изделия.

Право на социальный пакет имеют федеральные льготники – это участники войн и боевых действий, инвалиды всех групп, в том числе и дети, участники блокады Ленинграда.

К сожалению, тех, кто выбирает ежемесячную компенсацию в 1300 рублей вместо соцпакета, в Татарстане немало, констатировала заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева. Это медики считают большой ошибкой.

«Почти 61% отказников было на 15 августа. Эта цифра не радует медиков и организаторов здравоохранения. Поскольку мы понимаем, насколько велика доля лекарственной терапии в лечении пациентов», – отметила она.

Больше всего отказников в Кукморском, Бугульминском, Зеленодольском, Бавлинском и Дрожжановском районах.

Фарида Яркаева заметила, что с прошлого года количество отказников уменьшилось на 1,5%. Еще почти пять тысяч человек начали получать бесплатные лекарства.

Фарида Яркаева: «Почти 61% отказников было на 15 августа. Эта цифра не радует медиков и организаторов здравоохранения» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Очень часто, когда у пациента появляется тяжелое заболевание, которое требует дорогостоящей терапии, оказываются вовлечены все его близкие и родственники. Это огромная проблема для семьи, тем более если пациент отказался от набора социальных услуг и не сможет получать в полном объеме амбулаторную помощь. Очень часто те препараты, которые имеются в арсенале врача, это крайне дорогостоящая терапия», – отметила замминистра.

Соцпакет – это бесплатные для льготника лекарства и медицинские изделия, причем не только по своему основному заболеванию, по которому, к примеру, имеется инвалидность, но и по любому другому.

Замминистра напомнила, что если в прошлые годы льготник выбирал соцпакет, то сейчас ему никуда обращаться не нужно – произойдет автоматическое продление. Если же до 2023 года человек выбирал денежную компенсацию, то сейчас ему нужно обратиться в Пенсионный фонд России. И сделать это нужно до первого октября.

На лечение рака могут уйти миллионы рублей

Рак – заболевание, которое может появиться внезапно, от него не застрахован никто.

«Ежегодно курсовое лечение ряда онкологических состояний может достигать трех-четырех миллионов. В Татарстане на учете с онкологическими заболеваниями стоит порядка 115 тысяч человек. За последние 10 лет прирост составил в абсолютных числах чуть более 34 тысяч. Несмотря на то, что онкологические заболевания характеризуются своей грозностью, мы видим, что комплексное лечение позволяет пациентов излечивать, удерживать на различных этапах лечения», – отметил главный внештатный онколог Минздрава Татарстана, заведующий отделом Республиканского клинического онкологического диспансера Эдуард Нагуманов.

Эдуард Нагуманов: «Ежегодно курсовое лечение ряда онкологических состояний может достигать трех-четырех миллионов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По словам онколога, рак сегодня – это долготекущее хроническое заболевание, которое можно контролировать. Но контроль этот возможен только при постоянном приеме препаратов.

По словам врача, случается, человек считает, что выздоровел, отказался от соцпакета, но спустя время, пришел проверяться к онкологам и вновь услышал страшный диагноз, однако к соцпакету вернуться в этом году уже не моежт. А лечение рецидива рака, как правило, гораздо сложнее и дороже, ведь с каждым рецидивом изменяется структура опухолевых клеток. И та терапия, которая была до этого, уже не помогает.

Эдуард Нагуманов уверен, что соцпакет – это поддержка, которая необходима льготникам, он страхует от любой болезни и сохраняет деньги.

«Чтобы не было инсульта и инфаркта, пить таблетки нужно постоянно»

Главный внештатный кардиолог Минздрава РТ, заместитель главного врача казанской больницы №7 Зульфия Ким отметила, что нередко пациенты ее спрашивают, зачем пить лекарства, если они не ощущает повышенного давления и проблем с холестерином. Врач отвечает, что благодаря многолетним наблюдениям за пациентами, врачи смогли увидеть, какие лекарства продлевают жизнь и спасают от смерти пациентов. Есть одно главное условие – принимать лекарства надо на регулярной основе.

По словам Зульфии Ким, если у человека стоит инвалидность по одному заболеванию, то очень велик риск, что к нему добавится и другая болезнь Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Чтобы спастись от инсульта и инфаркта достаточно постоянно пить таблетки и регулярно навещать кардиолога. Но, по словам Ким, так поступает только половина из тех, кто уже перенес сердечно-сосудистую катастрофу. И именно поэтому в стационарах встречают больных со вторым и третьим инфарктом и инсультом, с каждым разом спасать таких пациментов медикам все тяжелее.

«В случае, если пациент остается на получении препаратов на регулярной основе, у нас увеличивается частота появления пациента в поле зрения доктора, который может откорректировать терапию, если в этом есть необходимость», – заметила кардиолог.

По словам Зульфии Ким, если у человека стоит инвалидность по одному заболеванию, то очень велик риск, что к нему добавится и другая болезнь.

«Мы нередко переводим пациентов из одного стационара в другой, потому что крайне редко бывает ситуация, когда у пациента с онкопатологией или сахарным диабетом нет какой-то сердечно-сосудистой патологии», – заметила врач.

Кардиолог заметила, что для сердечников появляется все больше появлется новейших препаратов. И стоят они гораздо дороже 1300 рублей – суммы компенсации, которую татарстанцы выбирают вместо соцпакета.

Уровень жизни диабетиков напрямую зависит от терапии

Еще одно хроническое заболевание, которое невозможно вылечить, – это сахарный диабет. Качество и продолжительность жизни диабетиков напрямую зависит от того, какое лечение он будет получать.

Гульнара Вагапова напомнила, что диабет – это болезнь, которая не болит, при этом недуге поражается нервная система Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Главный внештатный эндокринолог Минздрава Татарстана, заведующая кафедрой эндокринологии Казанской государственной медицинской академии Гульнара Вагапова напомнила, что диабет – это болезнь, которая не болит, при этом недуге поражается нервная система. 50% диабетиков не чувствуют боли при воспалении почек и инфаркте. И только обратившись к врачу, можно эти состояния заметить.

«Я хочу обратиться к родственникам. Если вы хотите, чтобы ваша папа, мама, дедушка, бабушка жили долго и радовали вас своим присутствием, надо сохранить лекарственное обеспечение и мотив лишний раз прийти к врачу», – заметила эндокринолог.

К тому же, у больных диабетом нередко есть проблемы с сосудами, они предрасположены и ко многим другим заболеваниям. Поэтому отказывать от соцпакета крайне опасно.

Без лекарств людей с психическими отклонениями ждут постоянные обострения

Главный внештатный специалист-психиатр Минздрава Татарстана, заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической психиатрической больницы Татьяна Гурьянова рассказала, что в республике наблюдается 36,5 тысячи людей с тяжелыми хроническими и часто обостряющимися психическими расстройствами.

По словам Татьяны Гурьяновой, не все пациенты и их родственники понимают, что именно от таблеток зависит течение заболевания Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Основная задача врача-психиатра и пациента продлить ремиссию и избежать нового обострения. Безусловно, есть лекарственные препараты, которые имеют доказательную базу, и которые входят в перечень препаратов по федеральной льготе и наши больные имеют возможность их получать», – отметила специалист.

По ее словам, не все пациенты и их родственники понимают, что именно от таблеток зависит течение заболевания, ведь принимая лекарства правильно, можно избежать госпитализаций в стационар.

«Наши лекарственные препараты дорогостоящие. Могут случаться обострения, которые можно купировать в амбулаторных условиях, но психоз развивается и тогда пациента ждет госпитализация в психиатрический стационар, а этого не всегда хочет пациент. Нужно помнить о том, что заболевания могут обостряться, в частности хронические психические. Поэтому нужно постоянно принимать поддерживающую лекарственную терапию», – заключила она.

Меньше месяца остается у льготников, чтобы вернуться к соцпакету и обезопасить свой кошелек от непомерных трат на лекарства Фото: © «Татар-информ»

Застрахуй свое здоровье и кошелек

В Министерство здравоохранения республики поступает много обращений от «отказников», которые в течение года желают вернуться в программу. Однако для тех, кто выбрал денежную компенсацию, возврата к соцпакету в течение года, даже при выявлении заболевания, требующего больших денежных затрат, законодательством не предусмотрено.

Люди, которые выбираю соцпакет, по сути страхуют свое здоровье. Ведь, например, пациент с сахарным диабетом или с артериальной гипертонией не застрахован от того, что во время диспансеризации у него могут обнаружить злокачественное новообразование. Лечение этого заболевания потребует совсем других денежных вложений. Поэтому врачи в один голос советуют обезопасить себя – застраховать здоровье и кошелек от возможных серьезных затрат.