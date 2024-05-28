День защиты детей в Казани: список мероприятий

В предстоящую субботу, 1 июня, в России отпразднуют День защиты детей. В Казани в честь этого праздника пройдут ряд мероприятий в разных локациях города, пишет ТНВ.

Так, в первый раз жители и гости города смогут увидеть фестиваль детства «Әйбәт!». В «Татнефть Арене» ждут 10 тыс. ребят. Казанские творческие коллективы выступят перед зрителями в компании со звездами российской и татарстанской эстрады и группой «Пицца».

В экстрим-парке «Урам» проведут семейный турнир, а на «Черном озере» - фестиваль «Благотворительная регата». А любители очень активного отдыха смогут принять участие в велоквесте об истории Казани (старт в Старо-Татарской Слободе).

Еще в Казанском Кремле организуют «Ялкын фест», посвященный 100-летнему юбилею журнала для подростков «Ялкын».

В парке около ДК имени Саид-Галеева дети смогут встретиться с героями сказок, а во дворе центра «Сайдаш» их ждет танцевальный флешмоб. Также в этот день заработает детская железная дорога.

Ранее сообщалось, что в Менделеевске в День защиты детей откроют благоустроенный пляж.