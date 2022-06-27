В Челнах 110 тыс. человек посетили праздник ко Дню молодежи

110 тысяч человек стали участниками Дня молодежи в Набережных Челнах. Об этом сообщила начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Автограда Римма Мухаметзянова.

Торжественная часть праздника началась с технического шоу с участием спортсменов, картингистов, автоклубов города. Фестиваль открыл мотоклуб «Ночные волки».

Со сцены майдана зрителей поздравил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев: «День молодежи — особенный праздник для нашего автограда, потому что наш город строили молодые люди. Средний возраст строителей Набережных Челнов был 24 года. Молодые люди со всей страны приехали в чистое поле и построили самый крупный в мире автомобильный завод и город. Они блестяще справились со своей задачей. Сегодня наша молодежь продолжает славные традиции первостроителей КАМАЗа и города. Молодежь города Набережные Челны — это классная молодежь — инициативная, целеустремленная и умеющая показывать прекрасные результаты. Ставьте перед собой высокие цели и задачи, они непременно будут достигнуты. С праздником! С Днем молодежи! Ура!» — обратился мэр ко всем присутствующим.

С праздником собравшихся также поздравили министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов и депутат Госудумы Альфия Когогина. Почетные гости вручили отличившимся челнинцам золотой и серебряный знаки, почетные грамоты и благодарственные письма Министерства по делам молодежи РТ, стипендии мэра, именные стипендии депутата Госдумы РФ.

Вечерняя программа на майдане началась с ENERGY-дискотеки. Развлекали челнинскую молодежь приглашенные артисты, DJ, МС и знаменитые ведущие шоу «JOYстики» на радио «ENERGY город Москва» Богдан Кантемиров и Роман Миронов.

Хедлайнерами Дня молодежи в Челнах стали братья Тимур и Ильяс Гаязовы — Gayazovs Brothers.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что День молодежи собрал на набережной Нижнекамска 30 тысяч человек.