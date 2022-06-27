День молодежи собрал на набережной Нижнекамска 30 тысяч человек

В День молодежи на набережной Нижнекамска была организована насыщенная праздничная программа. В этот день общественное пространство посетили 30 тысяч человек.

«День молодежи прошел по плану, без чрезвычайных ситуаций», — уточнила «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Яна Енькова.

День молодежи в экстрим-парке «Айда» открыли соревнования по экстремальным видам спорта. Участники из Нижнекамска, Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и Москвы боролись за звание лучшего в скоростных заездах на памп-треке, а также BMX Street Contest, что можно расшифровать как веломотокросс. Не обошлось и без турнира по воркауту — популярному сейчас виду уличной гимнастики. Всего в соревнованиях приняли участие более 60 человек.

Для ребят помладше была организована зона арт-терапии, где посоревноваться могли даже малыши. Для них было создано более безопасное направление: пальчиковое рисование.

Вечерняя программа Дня молодежи развернулась на набережной Красного Ключа. Одной из самых популярных точек стала фотостанция, где все желающие могли сделать креативные памятные фотографии.

Свои площадки представили предприятия Нижнекамска: на площадке «СИБУРа» выступили джамперы, представители «Танеко» подготовили мастер-классы по флористике и рисованию на мольбертах, у «ТАИФа» можно было сделать 3D-фото, а Кama Tyres провели соревнования по кроссфиту — участники переворачивали колеса на скорость.

Для всех желающих работала творческая площадка по кастомизации одежды от каллиграфиста Ильшата. Гость мог принести любую вещь, сказать, что хотел бы изобразить, и Ильшат разрисовывал ее бесплатно.

Поздравить молодежь с праздником пришли министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов и руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Молодость, энергия, люди, любовь — это все про Нижнекамск. От всей души поздравляю всех с этим прекрасным праздником. Наш город молодой и, я думаю, он останется таким навсегда, так как его строили молодые», — сказал Рамиль Муллин.

Глава исполкома вручил благодарственные письма самым активным работникам молодежной сферы. А Тимур Сулейманов поздравил нижнекамцев с победами в грантовом конкурсе и вручил сертификаты почти на 4 млн рублей.

«Нижнекамск — чистая энергия. Мы придумали конкурс, который поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов, — на лучшее муниципальное учреждение, работающее с молодежью. Участвовали все районы, и Нижнекамск в тройке победителей. Вы крутые!» — сказал Тимур Сулейманов.

Главным подарком ко Дню молодежи в Нижнекамске стало выступление певицы Ханны. Послушать ее хиты пришли нижнекамцы разных возрастов. Финальным аккордом стал салют на набережной Красного Ключа.