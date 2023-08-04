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День физкультурника в Набережных Челнах отметят сразу на трех площадках
11 августа в Набережных Челнах в парках Победы и «Гренада», а также на набережной имени Тукая состоится день открытых дверей спортивных учреждений города. О предстоящем праздновании Дня физкультурника рассказал на пресс-конференции в мэрии начальник Управления спорта Роман Насрединов.
«На День физкультурника мы хотим представить все спортивные учреждения города. Все мероприятия распределены по районам города. Для участия можно пройти регистрацию на сайте», — рассказал Насрединов.
В этот день состоятся турниры по различным видам спорта, показательные выступления, мастер-классы и соревнования от спортивных школ города.
«Каждый желающий может принять участие в событии, задать интересующие вопросы по набору на отделения по разным видам спорта, а также сразу записать своих детей на занятия в интересующую спортивную школу. Для многих это очень удобный формат», — отметил Насрединов.
Начало работы площадок — в 17.00, завершение — в 22.00.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Камский полумарафон — 2023» в Челнах соберет более 500 легкоатлетов.
Презентация: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов
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