День физкультурника в Набережных Челнах отметят сразу на трех площадках

11 августа в Набережных Челнах в парках Победы и «Гренада», а также на набережной имени Тукая состоится день открытых дверей спортивных учреждений города. О предстоящем праздновании Дня физкультурника рассказал на пресс-конференции в мэрии начальник Управления спорта Роман Насрединов.

«На День физкультурника мы хотим представить все спортивные учреждения города. Все мероприятия распределены по районам города. Для участия можно пройти регистрацию на сайте», — рассказал Насрединов.

В этот день состоятся турниры по различным видам спорта, показательные выступления, мастер-классы и соревнования от спортивных школ города.

«Каждый желающий может принять участие в событии, задать интересующие вопросы по набору на отделения по разным видам спорта, а также сразу записать своих детей на занятия в интересующую спортивную школу. Для многих это очень удобный формат», — отметил Насрединов.

Начало работы площадок — в 17.00, завершение — в 22.00.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Камский полумарафон — 2023» в Челнах соберет более 500 легкоатлетов.