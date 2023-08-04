«Камский полумарафон – 2023» в Челнах соберет более 500 легкоатлетов

27 августа в Набережных Челнах состоятся традиционные массовые соревнования по бегу «Камский полумарафон – 2023». В соревнованиях планируют принять участие более 500 спортсменов, включая взрослых и детей. Они смогут преодолеть одну из дистанций: 1, 6,2 или 21,1 км. Событие на пресс-конференции в Автограде анонсировал начальник Управления спорта Роман Насрединов.

Стартует полумарафон в районе футбольного манежа «Победа» в парке Гренада в 9.00.

«Маршрут забега пройдет по центральным проспектам города: Хасана Туфана, 40 лет Победы, Сююмбике. На время полумарафона будет организовано перекрытие дорог. Просим заранее планировать свои маршруты передвижения», — предупредил спикер.

Тренер-преподаватель легкой атлетики спортивной школы Олимпийского резерва «Яр Чаллы» Геннадий Панин добавил, что победители среди детей будут определяться среди мальчиков и девочек, все получат призы, медали, грамоты.

Для участия необходима регистрация, на старте всем выдадут наборы. В них войдут футболки, а медали легкоатлеты получат на финише. Победителей и призеров наградят ценными и денежными призами.

В рамках соревнований на площадке манежа «Победа» состоятся концертная программа, выставка спортивной экипировки и другие активности.

«Хочу пригласить всех наших любителей спорта, горожан, всех тех, кто придерживается здорового образа жизни», — обратился к жителям Геннадий Панин.