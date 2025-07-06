«День этот придуманный, псевдоязыческий»: почему православные не празднуют Ивана Купалу

Прыжки через костер, поиск цветущего папоротника и прочие развлечения в праздник Ивана Купалы – это идолопоклонничество, недопустимое для православного человека. Руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин рассказал «Татар-информу», что и к язычеству этот праздник отношения не имеет.





В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечается День Ивана Купалы

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, как нужно вести себя на кладбище. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о Дне Ивана Купалы.

«Это праздник новодельный, псевдоязыческий, противоречащий основам православия»

– Что за праздник Ивана Купалы?

– В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечается День Ивана Купалы. Празднуется он уже несколько веков и сопровождается разными обрядами: купанием в реке, запуском венков на воду, прыжками через костер и многим другим. В Церковном календаре такого праздника нет. В этот день мы празднуем День памяти святого пророка Иоанна Предтечи, или Иоанна Крестителя, – человека, который крестил Иисуса Христа. В народе его называют Купала – но это название не имеет никакого отношения к церковной традиции. Более того, праздник Ивана Купалы – это праздник новодельный, псевдоязыческий, противоречащий основам православия.

– Можно ли православному человеку принимать участие в праздничных народных гуляньях в этот день?

– Для православного христианина это недопустимо. Потому что в таких праздниках прославляются языческие псевдобожества. Более того, вся история Русской православной церкви нам показывает, что мы всегда очень строго относились к людям, которые участвовали в этих языческих праздниках.

Сейчас его пытаются представить как нечто очень доброе и милое, как часть русской традиции и даже как что-то духовное: как же здорово попрыгать через костер, как и наши предки, побыть на природе. Но все исторические описания этого так называемого праздника говорят о том, что там все было очень развратно, разгульно и абсолютно безнравственно. Люди, которые принимали в этом участие, совершали тяжелые личные грехи. Считаю, что об этом нужно рассказывать людям, объяснять им, что это никак не совместимо с православием.

«Есть мнение, что якобы православные адаптировали языческие праздники под свой церковный календарь, – это абсурдно»

– Каковы последствия для того, кто участвует в празднике Ивана Купалы?

– В Псалтири указано, что Бог язычников – это бес. Тот, кто участвовал в празднике, может быть отлучен от причастия на какое-то время. Кроме того, это серьезный повод для исповеди, даже если человек участвовал в празднике по своему незнанию.

Если человек хочет научиться какой-то традиции, культуре, то пусть узнает побольше о православии. Тогда он приобщится не к какой-то странной локальной традиции, которая не имеет никакой основы, а приобщится к двум тысячелетиям православной истории, к огромному пласту культуры, философии и многому другому.

– Говорят, что Иван Купала – это адаптированный под православие языческий праздник. Так ли это?

– Я бы хотел рассказать, как православие и язычество переплетались в русской культуре и в русской традиции. Есть такое устойчивое мнение, которое появилось во многом благодаря советским историкам, о том, что якобы православные адаптировали языческие праздники под свой церковный календарь. Это абсолютно абсурдно. Церковный календарь был определен в IV веке отцами Церкви, и они тогда не имели никакого понятия о славянах и язычниках и уж тем более не могли знать, что 7 июля они будут праздновать какой-то свой праздник.

Такая же история с Масленицей. Некоторые считают, что мы подстроили начало Великого поста под славянский праздник. Но дата поста рассчитывается под день празднования Пасхи и никак не могла подстраиваться под какие-то другие события.

8 июля Православная церковь отмечает День Петра и Февронии Муромских. Они являются покровителями семьи, любви и верности Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

«Так называемый славянский пантеон был выдуман поздними историками, Велесова книга – подделка»

– Есть ли церковная альтернатива празднованию Дня Ивана Купалы?

– 11 июля завершается Петровский пост, поэтому в этот день каких-то больших гуляний мы не проводим. Зато 8 июля Православная церковь отмечает День Петра и Февронии Муромских. Они являются покровителями семьи, любви и верности. Я всегда призываю больше делать акцент на этом празднике. Хотите традиционных ценностей? Этот день идеально для этого подходит. Миссионерский отдел Казанской епархии ежегодно в этот день проводит акцию – мы раздаем в общественных местах ромашки и информационные брошюрки, напоминая всем о семейных ценностях.

– Расскажите подробнее, кто такие Петр и Феврония.

– Святые Петр и Феврония жили в XIII веке. Князь Петр женился на простой девушке Февронии и получил осуждение от муромских бояр. Тогда Петр решил покинуть княжество. Но в итоге бояре сами попросили вернуться князя, не сумев справиться со своими бесконечными боярскими распрями и борьбой за власть.

Петр и Феврония – это пример семейных ценностей, пример того, как семья ставится выше многих других вещей. Они пример согласия, долгой семейной жизни. Кстати, в конце своей жизни они приняли монашеский постриг и стали примером не только для мирян, но и для многих монашествующих.

Я желаю всем обращаться не к поддельным, а к настоящим ценностям. Сейчас мы видим, как многие люди увлекаются неоязычеством, – нужно понимать, что оно не имеет никакого исторического основания. Так называемый славянский пантеон был выдуман поздними историками. Очень часто на этом спекулируют. Велесова книга – подделка, и многие другие документы тоже подделаны и являются чьей-то фантазией. Поэтому можно поставить честный вопрос: «Чего вы хотите?» Быть частью двухтысячелетней культуры, которая обращена ко всему миру, или быть частью чего-то маленького и поддельного?

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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