«Лить водку на могилу и пить, поминая усопших, нельзя»: батюшка о суевериях про кладбище

Пить алкоголь на кладбище и поливать могилу водкой нельзя. Приносить еду на кладбище – суеверие. С какой целью православный человек приходит на кладбище? Действительно ли души усопших ожидают нас у могил в родительские дни? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.





Александр Ермолин: «Суеверий, связанных с кладбищем, огромное множество»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы рассказывали о Дне Святой Троицы. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о том, как нужно вести себя на кладбище.

«Мы приходим сюда не только для того, чтобы убраться»

– Как правильно заходить на кладбище?

– Кладбище – это место, куда мы ходим помолиться. Это самое главное, что нужно понимать об этом месте. Мы не приходим сюда только для того, чтобы убраться, поплакать на могиле. Мы приходим, чтобы помолиться об усопшем.

На входе на православное кладбище установлен крест, поэтому, заходя, мы осеняем себя крестным знамением и потом уже заходим.

– Как вы относитесь к суевериям, связанным с кладбищем?

– Таких суеверий огромное множество. Кто-то считает, что на кладбище нельзя ходить беременным, якобы там витает негативная энергетика. Видимо, тот, кто придумал такое суеверие, считает, что эта энергетика изливается на еще не рожденного и еще не крещеного ребенка. Другие считают, что беременным можно ходить на кладбище, но нельзя подходить к могиле. Может, они думают, что из могилы фонтанирует поток негативной энергии? На самом деле, единственное, чего стоит опасаться будущей маме на кладбище, – это риска простудиться в холодную погоду.

«Кто-то считает, что если не закрыть оградку, душа выйдет и будет где-то ходить-бродить. Мы вообще не верим, что душа может где-то ходить» Фото: © «Татар-информ»

– Некоторые считают, что дверцу ограды на могиле нужно обязательно закрывать уходя. Что вы про это думаете?

– Да, кто-то считает, что если не закрыть оградку, душа выйдет и будет где-то ходить-бродить. Мы вообще не верим, что душа может где-то ходить. Мы знаем, что она находится у Бога. Но многие люди серьезно относятся к этому суеверию, следят, чтобы калитка была обязательно закрыта, и обязательно устанавливают замочек и защелочку.

«Часто говорят, что отпевать и хоронить нужно до 12 часов дня, – рационального объяснения этому я не нашел»

– Говорят, что на кладбище можно ходить только до обеда. Это правда?

– Может быть, где-то такое время установлено муниципальной службой, которая содержит кладбище. Но с православной точки зрения, время посещения кладбища абсолютно неважно, ведь в Царствии Божием мы все пребываем вне времени. И уж тем более представлять себе, что на кладбище есть какие-то «приемные часы», абсолютно не соответствует православной традиции.

Появление этого суеверия объяснить крайне сложно. Многие уверенно говорят, что отпевать нужно до 12 часов дня и хоронить тоже. Как я ни искал рациональное объяснение этому, я его не нашел.

«Я крайне негативно отношусь ко всем этим традициям: выпить, посидеть, еще и могилу водкой полить» Фото: © «Татар-информ»

– Можно ли поминать усопшего алкоголем?

– Я крайне негативно отношусь ко всем этим традициям: выпить, посидеть, еще и могилу водкой полить. Это настоящее кощунство. Вместе с водкой на кладбище приносят еду: конфеты, пасхальные яйца, куличи и так далее. Все это люди оставляют на могилах. Я всегда спрашиваю: “Для кого вы это приносите?”, – ведь тело давно прекратило свое бытие, а душа бестелесна. Раз покойник есть не может, значит, все это приносится как жертвоприношение. То есть таким образом вы совершаете языческую тризну. Кто-то оправдывается, что это все съедят птички, собачки или бездомные. Ну если ты хочешь покормить – покорми, дай в руки.

«Мы не верим, что земля с кладбища может навредить человеку»

– Как вы относитесь к искусственным цветам и венкам на кладбище?

– Это мое частное мнение, но я глубоко убежден в том, что нужно приносить живые цветы. Да, их нужно потом убирать, они не долго стоят, но у Бога мы все живы и хочется, чтобы память о человеке была живой. Лучше принести две красивые живые розочки, пусть они стоят и напоминают нам с вами о прекрасном райском саде, где Господь всех нас ждет.

«Я глубоко убежден в том, что нужно приносить живые цветы. Да, их нужно потом убирать, они не долго стоят, но у Бога мы все живы и хочется, чтобы память о человеке была живой» Фото: © «Татар-информ»

– Колдуны наводят порчу через кладбищенскую землю. Вы верите, что она может навредить?

– Православные не верят ни в порчу, ни в сглаз. И мы не верим, что земля с кладбища может навредить человеку, который живет со Христом, причащается, исповедуется, живет церковной жизнью.

– Можно ли на Пасху ходить на кладбище?

– Мы не ходим в Пасху на кладбище, потому что в этот день мы радуемся тому, что Христос воскрес. Традиция ходить в Светлое Христово Воскресение на кладбище возникла в советские годы, когда Церковь была гонима. На Пасху люди не могли пойти в храм, поэтому шли на кладбище.

«Сначала нужно прийти на службу в храм, потом уже идти на кладбище, можно провести уборку и обязательно помолиться» Фото: © «Татар-информ»

«Души усопших находятся у Бога, а значит, на кладбище они нас не встречают»

– Есть мнение, что в родительские дни души усопших ждут нас на кладбище.

– Такое мнение есть. А еще есть мнение, что, уходя с кладбища, нельзя оборачиваться. Самые продвинутые даже в зеркала заднего вида не смотрят в автомобиле. Мы в это не верим. Мы верим, что души усопших находятся у Бога, остаются в вечности и, значит, на кладбище они нас не встречают и не ждут, и уж тем более в зеркало заднего вида нам ручкой не машут.

– Как правильно поминать усопших на кладбище?

– Сначала нужно прийти на службу в храм, потом уже идти на кладбище, можно провести уборку и обязательно помолиться. Для этого есть Чин литии для мирянина.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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