На время нереста в Татарстане приостановят демонтаж трубопроводов Озерного месторождения

Демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти в акватории Нижнекамского водохранилища завершится в этом году в Татарстане. Работы проводились в зимний период, но во время нереста весной будут приостановлены. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Егор Тарнавский.

«Проект был начат в 2022 году, мероприятие рассчитано на два года. Общая стоимость работ составляет 930,5 млн рублей, из них на 2023 год запланировано 630,5 млн рублей. Это социально ориентированный проект, на реализацию которого ООО «Ритек» выделило 200 млн рублей. На данный проект из федерального бюджета предусмотрено 591,7 млн рублей», – проинформировал он.

На территории Нижнекамского водохранилища работы активно велись зимой. На сегодняшний день проведены обследования островной части на предмет размещения бытовых помещений, а также водолазные обследования, продолжается подготовка к демонтажу семи трубопроводов.

«Наша задача сейчас – максимально проработать те мероприятия, которые можно осуществить до таяния льда, потому что потом в период нереста – до начала июня работы проводить не будем. В любом случае в этом году мы этот объект завершим», – подчеркнул Тарнавский.

По его словам, это уникальный проект для России, потому что подобных работ во внутренних водах еще никто не проводил. Эффект от проводимых работ будет колоссальным, в результате улучшится качество питьевой воды для 1,2 млн человек.

Подробнее о реализации нацпроекта «Экология» в Татарстане читайте в материале «Татар-информа» – «Волга – самый капиталоемкий проект»: главную реку Татарстана оздоровят за 3 млрд рублей

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.