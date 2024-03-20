Демонтаж катка на «Ак Барс Арене» обойдется в 1,3 млн рублей

На демонтаж катка на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани готовы выделить почти 1,3 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В стоимость работ входят демонтаж пароизоляции из полиэтиленовой пленки, теплоизоляционного сплошного слоя из плит пенополистирола, выравнивающего слоя из песка. В том числе потрядчику нужно убрать опоры освещения и сами светильники, промыть трубы.

Согласно контракту, заказчик дает на демонтаж 5 дней. Подача заявок продолжится до 28 марта.

Сезонный каток на стадионе «Ак Барс Арена» открылся в начале декабря, а финальным днем его работы было 4 марта. За зиму там прошли два турнира с известными хоккеистами — «Золотая шайба» и мастер-класс Даниса Зарипова.