На этой неделе пройдет праздничное открытие катка у стадиона «Ак Барс Арена»

В субботу, 3 декабря, около стадиона «Ак Барс Арена» откроется зимний каток. В этот день горожан ожидает развлекательная программа с выступлением местных диджеев и любимых героев из мультимедийного центра «Союзмультпарк».

Для посетителей организуют прокат коньков, теплые зоны отдыха, кафе и фотозоны. Качество льда подходит не только для комфортного свободного катания, но и для профессиональных спортивных тренировок и хоккейных матчей, отмечается на странице стадиона в соцсетях.

Каток будет работать в будние дни с 17.00 до 22.00 с выдачей коньков до 21.00, в выходные – с 10.00 до 23.00, прокат – до 22.00. Прокат для взрослых обойдется в 200 рублей в час, для детей до 14 лет – 150 рублей в час.

Напомним, первым в Казани заработал каток на стадионе «Трудовые резервы». Сообщалось также, что ведется заливка катков на стадионах «Ракета» и «Тасма».