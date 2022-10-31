«Демонический подтекст»: православные Елабуги выступили против Хэллоуина

Православные жители Елабуги обратились с письмом в Управление образования и культуры города с протестом против празднования Хэллоуина. Инициаторам письма стал благочинный Елабужского церковного округа настоятель Спасского собора иеромонах Кирилл (Забавнов). Текст опубликован на сайте «Православная Елабуга» и в социальных сетях.

В письме, адресованном к руководителям профильных Управлений, отмечается необоснованность празднования Хэллоуина в учреждениях образования и культуры. С точки зрения христианской позиции, этот праздник имеет религиозно-демонический подтекст, а также имеет негативные последствия для учебно-воспитательного процесса.

По мнению настоятеля, культивируется чуждый российским традициям праздник, когда «дети и молодежь облекаются в демоноподобные образы, приобщаются к темному, злому образу бытия», отмечается в тексте письма. Тем более, этот праздник недопустим во время проведения СВО, когда «верующие день и ночь молятся о мире во всем мире», подчеркивается в письме.

Начальник пресс-службы Екатерина Сайбель в комментарии «Татар-информу» сообщила, что письмо в обоих Управлениях было получено, с ним внимательно ознакомились. «Также в Управлениях образования и культуры Елабужского района сообщили, что в подведомственных учреждениях этот праздник не проводился и не проводится», — поделилась собеседница агентства.

Ранее Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец призвала отказаться от празднования Хэллоуина. По ее мнению, этот праздник ставит под угрозу психическое здоровье детей — по этой причине Волынец намерена попросить власти республики запретить его.