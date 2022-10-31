Детский омбудсмен Ирина Волынец попросит власти Татарстана запретить Хэллоуин

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец призвала отказаться от празднования Хэллоуина. По ее мнению, этот праздник ставит под угрозу психическое здоровье детей – по этой причине Волынец намерена попросить власти республики запретить его.

«Пора очистить Россию от этой разглагающей сознание наших детей гнили и запретить эту вакханалию, и как Уполномоченный по правам ребенка я намерена обратиться к руководству Татарстана с просьбой содействовать прекращению вовлечения детей в это противозаконное мероприятие, а потом опыт нашей республики будет распространен на всю страну», – написала она в своем телеграм-канале.

По мнению Волынец, добиться запрета на празднование Хэллоуина «вполне возможно» при условии, что всех причастных к этому будут привлекать к ответственности. Детский омбудсмен уверена, что зарабатывая на этом «псевдопразднике» люди содействуют возникновению депрессии и суицидального поведения у детей.

«Чтобы остановить Хэллоуин, мы будем фиксировать факты пропаганды, организации и проведения этого мероприятия и привлекать виновных к ответственности за нарушение прав и законных интересов наших детей, гарантированных Конституцией Российской Федерации <…>», – подчеркнула омбудсмен, ссылаясь на ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».