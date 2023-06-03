Социолог: Через пять лет Татарстан переживет подъем рождаемости

После 2028 года Татарстан ожидает подъем рождаемости, заявила доктор социологических наук, директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ Чулпан Ильдарханова. Однако в то же время через пять лет, по ее словам, в среднем по республике снизится количество молодых людей в возрасте от 14-35 лет.

«Не стоит забывать, что после 2028 года нас ждет подъем рождаемости», – сказала Ильдарханова в интервью телеканалу «Татарстан 24», отметив, что хотя сегодня ситуация с обеспеченностью детей школами и детсадами приближается к 100%, останавливать эту работу нельзя.

Также она сообщила, что через пять лет количество молодых людей в республике снизится на 100 тыс. человек. «Но к 2038 году у нас есть перспективы демографического роста, – добавила социолог. – Они связаны с тем, что в 2012-2016 годах было рождено большое количество именно девочек, в будущем это потенциальные матери».

В целом по стране, по мнению Ильдархановой, в ближайшие годы стоит ожидать увеличения доли многодетных семей, а также последовательного повышения суммарного коэффициента рождаемости.

«Мы достигли больших и хороших результатов снижения смертности, и поэтому у нас естественный прирост будет иметь место», – убеждена она.