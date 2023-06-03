Демограф Татарстана: COVID-19 «скосил» продолжительность жизни населения на два года

В долгосрочной динамике в России за последние годы удалось достичь существенных прорывов в демографической ситуации, в том числе – относительно продолжительности жизни. Однако обрушившаяся на мир пандемия коронавируса нивелировала большую часть усилий, «скосив» два года средней продолжительности жизни, сообщила доктор социологических наук, директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ Чулпан Ильдарханова.

«В России продолжительность жизни за 20 лет выросла на восемь лет. Но, сожалению, с приходом COVID-19 эти достижения сошли на нет. COVID-19 снизил продолжительность жизни на 2 года», – сказала она в интервью телеканалу «Татарстан 24». Несмотря на это, к текущему году страна движется к стабилизации показателя, добавила она.

В 2021 году суммарный коэффициент рождаемости составлял 1,5 ребенка на одну женщину, в прошлом году он упал до 1,4.

В то же время за 20 лет на 60% снизилась доля рождения детей вне брака, отметила Ильдарханова. «В России особенной ценностью считаются многодетные семьи. Они сейчас находятся в центре внимания Государственной Думы, где готовят законопроект о повышении статуса многодетной семьи», – добавила она.

Напомним, также Ильдарханова сообщила, что после 2028 года Татарстан ожидает подъем рождаемости и одновременно с этим – снижение количества молодых людей снизится на 100 тыс. человек.