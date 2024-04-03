Демограф: Татарстан в десятке регионов страны с наиболее низкими возрастами невест

Татарстан вошел в число восьми субъектов РФ с наибольшей численностью населения, уступая Москве, Московской области, Краснодарскому краю, Санкт-Петербургу, Ростовской, Свердловской областям и Башкортостану. Об этом свидетельствуют данные Всероссийской переписи населения, рассказала «Татар-информу» директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ, доктор социологических наук Чулпан Ильдарханова.

«По данным переписи 2020 года, в Татарстане 60% мужчин и половина женщин бракоспособного возраста состояли в браке. Официально зарегистрировавших отношения в республике больше, чем в среднем по России – мужчин на 6%, женщин на 5%. Республика Татарстан по возрасту молодоженов в числе лидеров ПФО и в десятке регионов страны с наиболее низкими возрастами невест», – сказала она.

По мнению эксперта, расчет перспективной численности населения в Татарстане до 2042 года позволяет прогнозировать снижение численности молодежи до 2028 года и числа рождений до 2031 года.

«Таким образом, негативное влияние фактора половозрастной структуры населения продлится до 2030 года. В 2030-е годы структурный фактор, наоборот, будет способствовать повышению рождаемости», – отметила Ильдарханова.

Подробнее о проблеме рождаемости в Татарстане, России и в мире читайте в материале «Татар-информа» «Для мира – хорошо, для России – плохо: почему сокращение населения неизбежно».