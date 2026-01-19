Демограф рассказала, как можно получить повышенный маткапитал

Фото: газета «Трудовая слава» («Хезмэт даны»)

Обратившиеся за материнским капиталом после 1 февраля 2026 года получат проиндексированную выплату, даже если ребенок родился до этой даты. Об этом рассказала заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС при Президенте РФ Алла Макаренцева, передает ТАСС.

«Размер материнского капитала определяется не датой рождения ребенка, а датой обращения семьи за сертификатом», – подчеркнула специалист.

В качестве примера демограф привела семью, где ребенок родится 31 января, а заявление на получение материнского капитала будет подано после 1 февраля.

Подобный порядок позволяет учитывать актуальные социально-экономические условия и обеспечивает равные правила для всех получателей меры поддержки, пояснила Макаренцева.

В феврале размер выплаты проиндексируют на уровень инфляции – 6,8%. Выплата при рождении первенца увеличится до 737,2 тыс. рублей. Маткапитал на второго ребенка вырастет до 974,1 тыс. рублей, если выплата за первого ребенка не производилась, и до 236,9 тыс., если семья получила ее.

Основанная в 2007 году программа материнского капитала будет действовать как минимум до 2030-го. В настоящее время выплата предусмотрена за рождение первого, второго, а также третьего ребенка (при условии, что семья не получала маткапитал за рождение первых двух детей). Основным ее предназначением служит поддержка семей с детьми, что соответствует целям национального проекта «Семья».