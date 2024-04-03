Демограф рассказал, как вывести Россию в первую тройку по рождаемости в Европе

По данным ученых, население Земли начнет сокращаться в ближайшие десятилетия, что станет следствием снижения рождаемости. Как преломить демографический кризис, «Татар-информу» сообщил независимый демограф Алексей Ракша.

«Для начала нужны большие маткапиталы на второго и третьего ребенка — по 1,5-2 млн рублей. На это потребуется примерно 1 трлн рублей в год, и это выведет Россию в первую тройку по рождаемости в Европе. Дальше можно подумать о начале выплаты безусловного базового дохода на всех детей, начиная с детей, допустим, рожденных в 2025 году. На это в первый год потребуется 105 млрд, во второй год — 315 млрд рублей и так далее. Это вполне подъемные деньги, но почему-то этого не делается», — сообщил он.

Эксперт считает, что никто из тех, кто принимает управленческие решения в России, в вопросах демографии достаточно хорошо не разбирается. Поэтому эти самые решения часто принимаются «глупые, необоснованные, малополезные или даже вредные». В частности, в стране безуспешно пытаются повысить и омолодить рождаемость первенцев, и в целом не выделяется достаточно денег, чтобы преломить демографическую ситуацию, а ее преломить можно.

Подробнее о проблеме рождаемости в России и в мире читайте в материале «Татар-информа» «Для мира – хорошо, для России – плохо: почему сокращение населения неизбежно».