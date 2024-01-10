Демограф Игорь Ракша оценил прогноз Росстата по демографической ситуации

Важно не то, что ожидаемая продолжительность жизни растет, а то, с какой скоростью она это делает. Так прокомментировал «Татар-информу» новый прогноз Росстата по демографической ситуации в России демограф Игорь Ракша.

«То, что ожидаемая продолжительность жизни в принципе растет, — она и должна расти. Вопрос — с какой скоростью, потому что между высоким и низким вариантом — пропасть, <...> чем дальше она от нашего момента, тем она больше. Но эти варианты специально так сделаны, чтобы покрывать весь возможный диапазон развития ситуации», — сообщил демограф.

Ранее Росстат опубликовал демографический прогноз страны в трех вариантах — низкий (консервативный), средний и высокий (оптимистичный) прогнозы. В лучшем варианте ожидаемая продолжительность жизни — 84,5 года, в худшем варианте прогноза продолжительность жизни составит 77,1 года, а в среднем — 79,8 года.

«Этот прогноз не является некой новостью, и раньше были прогнозы, которые предполагали рост продолжительности жизни вслед за развитием медицины, здравоохранения, информационной гигиены, уровня образования граждан, заботы о собственном здоровье. Это общепланетарный процесс, который, естественно, затрагивает и Россию», — констатировал Игорь Ракша.

Подробнее об ожидаемой демографической ситуации можно прочитать в материале «Между двумя вариантами — пропасть»: что не так с демографическим прогнозом Росстата?