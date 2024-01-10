«Между двумя вариантами — пропасть»: что не так с демографическим прогнозом Росстата?

Росстат опубликовал оптимистичный и негативный варианты демографических прогнозов в дополнение к базовому

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В позитивном варианте – рост на 4,6 млн человек, в негативном – глубокая убыль населения

Росстат опубликовал оптимистичный и негативный варианты демографического прогноза для страны до 2046 года. Основные показатели — это численность населения и ожидаемая продолжительность жизни.

В позитивном сценарии численность населения России вырастет на 4,6 млн человек, то есть до 150,9 млн. В Росстате считают, что это возможно за счет высокого миграционного прироста и замедления естественной убыли населения. Сокращение смертности также входит в оптимистичный вариант, оно будет происходить на фоне значительного роста ожидаемой продолжительности жизни – с 74,28 года в 2024-м до 84,57 года в 2045-м для мужчин, с 81,31 года до 87,14 года – для женщин.

В негативном сценарии речь идет о глубокой убыли населения — на 15,4 млн человек к началу 2046 года. Росстат полагает, что такое вероятно, если положительный миграционный прирост не сможет компенсировать естественную убыль населения. Она будет из года в год увеличиваться, а максимума достигнет в 2033-м, полагают в статслужбе.

Возвращаясь к пессимистичному варианту прогноза Росстата, надо сказать, что согласно ему ожидаемая продолжительность жизни тоже будет увеличиваться, но намного меньше: с 73,17 года в 2024 году до 77,15 года в 2045 году у мужчин, с 72,6 года до 81,47 года у женщин. А число умерших будет расти в течение большей части времени до 2046 года, следует из низкой версии ожиданий Росстата.

Средняя продолжительность жизни детей, родившихся в прошлом году, составит 75,59 года Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

А что в Татарстане?

Аналогичные прогнозы по общему коэффициенту смертности сделали по Татарстану в Центре семьи и демографии Академии наук РТ, данные есть в распоряжении «Татар-информа».

В 2022 году (за прошлый год данных пока нет), показатель смертности был ниже, чем по России — 11,2% против 12,9% по стране. В Центре ожидают, что до 2040 года уровень смертности будет расти.

«На динамику общего коэффициента смертности по-прежнему негативно влияют изменения в половозрастной структуре населения. Повышается доля населения пожилого возраста. Это связано как с современными демографическими процессами, так и, в еще большей мере, с теми их тенденциями, которые имели место в прошлом — возраста с относительно высокой вероятностью смерти достигают сравнительно многочисленные поколения родившихся в первые 10-12 лет после Великой Отечественной войны», — сообщила «Татар-информу» директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ Чулпан Ильдарханова.

До 2040 года уровень смертности будет расти Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пессимистичный прогноз реалистичнее оптимистичного

Независимый демограф Алексей Ракша считает, что наиболее реалистичный вариант прогноза — средний, он же базовый. Его Росстат опубликовал в октябре 2023 года. Согласно ему, население России будет сокращаться, но скорость снижения замедлится.

По среднему прогнозу, к началу 2046 года в России, без учета новых регионов, будут проживать 138,8 млн человек — на 7,7 млн меньше, чем к началу 2023-го. Ожидаемая продолжительность жизни у женщин составит в 2045 году 83,24 года, а у мужчин — 75,89 года.

«Если мы не берем средний вариант, то низкий более реалистичный, чем высокий. Так было давно уже. Но нужно ориентироваться на средний вариант, он, как правило, самый вероятный», — поделился с «Татар-информом» Игорь Ракша.

Оптимистичный вариант прогноза с ростом населения на 4,6 млн человек за счет высокого миграционного прироста в нынешней ситуации невозможен, считает демограф.

Во всех вариантах прогноза Росстата ожидаемая продолжительность жизни увеличивается Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ожидаемая продолжительность жизни будет расти, вопрос – с какой скоростью

В том, что во всех вариантах прогноза Росстата ожидаемая продолжительность жизни увеличивается, Игорь Ракша не видит ничего удивительного — это следствие общемирового прогресса.

«Этот прогноз не является некой новостью, и раньше были прогнозы, которые предполагали рост продолжительности жизни вслед за развитием медицины, здравоохранения, информационной гигиены, уровня образования граждан, заботы о собственном здоровье. Это общепланетарный процесс, который, естественно, затрагивает и Россию», — сказал демограф «Татар-информу».

Вопрос лишь в том, с какой скоростью растет эта самая ожидаемая продолжительность жизни. «Между высоким и низким вариантом — пропасть, особенно чем дальше она от нашего момента, тем она больше», — отметил Ракша.

Прогнозных до 2046 года по Татарстану пока нет, но в Центре семьи и демографии подсчитали, что, к примеру, средняя продолжительность жизни детей, родившихся в прошлом году, составит 75,59 года.

Рост численности населения возможен в том числе за счет высокого миграционного прироста Фото: © «Татар-информ»

Высокий прогноз – для поручений, средний – для реальной оценки ситуации

По словам эксперта, и низкий, и высокий варианты специально так составлены, чтобы покрывать весь возможный диапазон развития ситуации.

Игорь Ракша объяснил, для чего нужны разные варианты прогнозов. «Как правило, высокий вариант — он нормативный, с помощью него дают задания и поручения органам власти. Но, к сожалению, настолько маленькая вероятность, что он сбудется, что это приводит к тому, что либо задания никогда не выполняются, либо задним числом уменьшаются», — считает демограф.

Данные среднего прогноза Росстата используются не только властями, но и различными корпорациями для оценки человеческого ресурса и потенциала. Ракша отметил, что в России сейчас надолго планировать тяжело, но в целом такой вариант есть.

«С другой стороны, похоронные бюро, кладбища, дома престарелых, компании, которые обслуживают стариков, рынок лекарств, они тоже смотрят на распределение людей по возрасту в будущем, но это распределение поддается прогнозу с очень хорошей точностью», — поделился эксперт.