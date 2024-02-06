Менделеевский район отправил в зону СВО посылки ко Дню защитника Отечества

Из Менделеевска в зону проведения специальной военной операции направили более 2 тонн гуманитарной помощи для земляков на сумму 1 млн рублей. Отправка прошла при участии военнослужащих Дмитрия и Андрея, находившихся в отпуске, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района.

«Благодарим предприятия Менделеевска, которые нам помогают, всех жителей Менделеевска, кураторов, которые всегда оперативно поддерживают. Мы вернемся с Победой, у нас другого варианта нет!» — отметили военнослужащие.

Груз сформировали по запросу бойцов. В список вошли автономные отопители, бензопилы, строительные инструменты, автозапчасти, портативные газовые плиты, топливные брекеты и многое другое.

Кроме того, инициативная группа «Мы вместе» и неравнодушные менделеевцы подготовили для военнослужащих подарок в преддверии Дня защитника Отечества. Каждому собрали индивидуальные посылки с непортящимися продуктами, бытовыми принадлежностями, сухим душем.

«На этот раз груз отправили нашим ребятам из полка 1232. В 1231-й, 430-й полки отправка состоится на следующей неделе», — отметил глава района Радмир Беляев.

Напомним, ранее муниципалитет направил в зону СВО 5 тонн гуманитарного груза, включая строительные материалы, бензогенераторы, автономные дизельные отопители, предметы первой необходимости, тёплые вещи, продукты.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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