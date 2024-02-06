Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Менделеевский район отправил в зону СВО посылки ко Дню защитника Отечества
Из Менделеевска в зону проведения специальной военной операции направили более 2 тонн гуманитарной помощи для земляков на сумму 1 млн рублей. Отправка прошла при участии военнослужащих Дмитрия и Андрея, находившихся в отпуске, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района.
«Благодарим предприятия Менделеевска, которые нам помогают, всех жителей Менделеевска, кураторов, которые всегда оперативно поддерживают. Мы вернемся с Победой, у нас другого варианта нет!» — отметили военнослужащие.
Груз сформировали по запросу бойцов. В список вошли автономные отопители, бензопилы, строительные инструменты, автозапчасти, портативные газовые плиты, топливные брекеты и многое другое.
Кроме того, инициативная группа «Мы вместе» и неравнодушные менделеевцы подготовили для военнослужащих подарок в преддверии Дня защитника Отечества. Каждому собрали индивидуальные посылки с непортящимися продуктами, бытовыми принадлежностями, сухим душем.
«На этот раз груз отправили нашим ребятам из полка 1232. В 1231-й, 430-й полки отправка состоится на следующей неделе», — отметил глава района Радмир Беляев.
Напомним, ранее муниципалитет направил в зону СВО 5 тонн гуманитарного груза, включая строительные материалы, бензогенераторы, автономные дизельные отопители, предметы первой необходимости, тёплые вещи, продукты.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото, видео: пресс-служба Менделеевского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»