Дембич: Расширение Челнов за счет Тукаевского района требует содействия республики

Для расширения Набережных Челнов за счет Тукаевского района требуется содействие со стороны республики. Об этом «Татар-информу» рассказал глава группы проектировщиков, профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александр Дембич.

«У города есть свои границы, в рамках которых действует администрация. Чтобы он расширялся – должен занять часть территории Тукаевского района. У нас других соседей нет. А Тукаевский район не жаждет отдавать территорию городу. Этот вопрос надо решать», – сказал он.

По его словам, данное решение будет принято. «Сейчас мы пытаемся разговаривать с администрацией Тукаевского района. Но тут необходимо, чтобы прошло совместное совещание администраций. Мы просим посредничества со стороны Правительства республики, чтобы оно нам помогло в проведении совещания», – сообщил он.

Подробнее о том, почему решили доработать Генплан Набержных Челнов, читайте в материале.