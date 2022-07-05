Дело завели после возгорания в двигателе катера в РТ, в результате чего пострадали люди

Уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» возбудили после вспышки паров топлива в двигателе катера на Волге в Татарстане, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Предварительно было установлено, что 71-летний владелец катера предложил прокатиться на нем жене и дочери, а также соседке с 13-летней дочкой. Судно вывели в акваторию Волги, где попытались завести. В этот момент произошел хлопок паров.

В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе ребенок. С ожогами они были доставлены в больницы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане люди получили ожоги из-за вспышки паров топлива при заправке мотолодки.

