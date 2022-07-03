Четыре человека получили ожоги во время вспышки паров топлива при заправке мотолодки в РТ

Инцидент произошел сегодня днем в посёлке Октябрьский Зеленодольского района республики, в одном из гаражей в садовом товариществе «Щурячий». О случившемся сообщили по номеру вызова экстренных служб 112.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Во время заправки мотолодки вспыхнули пары топлива в двигателе и произошел хлопок. Известно, что лодка долго не использовалась.

В результате происшествия никто не погиб, пострадали четыре человека: три женщины 40, 47 и 66 лет, а также 14-летняя девочка. У всех ожоги 1-2 степени, легкой степени тяжести. Взрослых доставили для осмотра в РКБ Казани, а девочку – в ДРКБ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.