Дело завели после гибели пожилых супругов и их сына, отравившихся угарным газом в РТ

Следком возбудил уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности после отравления угарным газом в Чистопольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в селе Каргали Чистопольского района насмерть отравились угарным газом 81-летний мужчина, его его 83-летняя супруга и их 50-летний сын.

Надзорное ведомство начало проверку случившегося, выясняются все обстоятельства отравления газом.