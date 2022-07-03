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Ру Тат
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Происшествия
3 июля 2022  13:26
Павел Климчак

Дело завели после гибели пожилых супругов и их сына, отравившихся угарным газом в РТ

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Следком возбудил уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности после отравления угарным газом в Чистопольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в селе Каргали Чистопольского района насмерть отравились угарным газом 81-летний мужчина, его его 83-летняя супруга и их 50-летний сын.

Надзорное ведомство начало проверку случившегося, выясняются все обстоятельства отравления газом.

#Уголовное дело #Отравление угарным газом
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