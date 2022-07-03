Пожилые супруги с сыном погибли, отравившись угарным газом в Чистополе

По предварительной информации надзорного ведомства, инцидент произошел сегодня утром в одном из домов на улице Советской в селе Каргали Чистопольского района. Трое человек насмерть отравились угарным газом: 81-летний мужчина, его 83-летняя супруга и их 50-летний сын.

Фото: Прокуратура РТ

Прокуратура начала проверку случившегося, на место выехал городской прокурор Тимур Дияров. Вместе с профильными специалистами ведомство выяснит обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение закона об обеспечении безопасности при использовании внутридомового газового оборудования. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.