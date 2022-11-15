Дело возбудили на женщину-водителя BMW, устроившую массовое ДТП с пострадавшими в РТ

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении 38–летней жительницы Челябинской области. Ее подозревают в нарушении правил дорожного движения, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

ДТП произошло накануне утром на трассе М7 в Верхнеуслонском районе республики. По предварительным данным, автоледи за рулем BMW не выбрала безопасную скорость движения и, не справившись с управлением, вылетела на встречку, где столкнулась с грузовиком Scania.

«В результате пострадали трое пассажиров легкового автомобиля, в том числе двое 8-летних мальчиков, одному из которых причинен тяжкий вред здоровью. Все они доставлены лечебное учреждение», – пояснил Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на трассе М7 в Татарстане произошло серьезное ДТП с двумя легковушками и фурой. В результате аварии пострадали супруги и их восьмилетние сыновья-близнецы.

