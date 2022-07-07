Экологи планируют передать в суд дело со свалками в Больших Кабанах

Мусорный вопрос в селе Большие Кабаны Лаишевского района Татарстана остается нерешенным на протяжении длительного времени. Если свалки, образовавшиеся вокруг контейнеров, так и не будут убраны, экологи намерены передать дело в суд.

«10 дней остается у исполкома Большекабанского сельского поселения, чтобы устранить огромную свалку. Инспекторы Центрального территориального управления вновь отправились в рейд по Лаишевскому району. Здесь часть мусорных навалов была ликвидирована, однако спустя какое-то время контейнерная площадка вновь превратилась в гигантскую свалку», – сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

Ситуация с мусором в Лаишевском районе еще в мае обсуждалась на заседании рабочего штаба Госкомитета РТ по тарифам. Уже тогда на свалки поступало немало жалоб от местных жителей. Принимавшая участие во встрече и.о. начальника отдела контроля и мониторинга УК ПЖКХ Юлия Жандарова сообщила, что регоператору требуется еще около двух недель, чтобы очистить Лаишевский район от мусора.

«Если через десять дней глава поселения не устранит это природоохранное нарушение, то будет направлено уже исковое заявление в суд о понуждении к ликвидации несанкционированного места складирования отходов», – сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

На видео, снятом участниками рейда, видно, что контейнерная площадка в Больших Кабанах полностью завалена мусором: картонными коробками, пакетами, шинами.

«Контейнерная площадка захламлена полностью. Контейнеры не стоят, где ограждения. Полностью все мусором завалено», – говорит старший специалист 3 разряда ЦТУ Министерства экологии РТ Анна Салахова.

Участница рейда поясняет, что объем мусора настолько велик, что затрудняет проезд к самим контейнерам.

Стоит отметить, что в Министерство экологии и природных ресурсов РТ поступает большое количество жалоб от жителей сельских поселений Лаишевского района о заваленных мусором контейнерных площадках. Инспекторы направили 12 предостережений в адрес глав Сокуровского, Макаровского, Никольского, Егорьевского, Столбищенского и Большекабанского сельских поселений.

Как подчеркнули в пресс-службе Минэкологии РТ, контейнерные площадки находятся на территории муниципальных образований и подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

Именно главы сельских поселений должны контролировать, в каком состоянии находятся их контейнерные площадки.