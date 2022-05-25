«В Больших Кабанах мусор просто по полю летает»: татарстанцы жалуются на вывоз отходов

Жалобы на свалки мусора в Татарстане, собираемость платежей за вывоз отходов и инвестпрограммы региональных операторов по обращению с ТКО обсудили сегодня на заседании рабочего штаба Госкомитета РТ по тарифам в Казани. Ключевые тезисы – в обзоре «Татар-информа».

Жалобы на свалки мусора в Татарстане обсудили сегодня на заседании рабочего штаба Госкомитета РТ по тарифам в Казани Фото: kt.tatarstan.ru

«Жители сельских поселений жалуются на горы ТКО»

Начальник отдела координации взаимодействия пользователей ГИС РТ «Народный контроль» Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ Рустем Низамиев рассказал о жалобах на свалки мусора, поступивших в «Народный контроль» с 13 апреля по 24 мая. За указанный срок в Казани зарегистрировано 40 сообщений, в Лаишевском районе – 33, в Набережных Челнах – 19, в Альметьевском районе – 18.

«Всего поступило 159 обращений. Поступали жалобы из сельских поселений в связи с несвоевременным вывозом регоператорами твердых коммунальных отходов. Статистика за май возрастает, нас это очень сильно беспокоит. Есть вопросы к регоператорам – как к «Гринте», так и к УК ПЖКХ», – сказал он.

В частности, поступила жалоба на свалку в микрорайоне Новая Сосновка в Казани, где складируется строительный мусор.

«Данная заявка перенаправлена в администрацию Советского района, так как вывоз ТКО из бункера осуществляется здесь ежедневно. Здесь вопросы к содержанию прилегающей территории», – ответила и.о. начальника отдела контроля и мониторинга УК ПЖКХ Юлия Жандарова.

На что Рустем Низамиев возразил, что люди выбрасывают мусор на землю, если контейнеры переполнены.

«Это ваш вопрос. Если контейнер переполнен, люди куда будут складывать мусор? На землю рядом», – констатировал он.

Следующая жалоба на горы мусора поступила от жителей улицы Усердной в Казани, где стоят два переполненных бункера, а возле разбросаны бытовые отходы.

«Вы говорите, что вывозите мусор ежедневно. В других субъектах России региональные операторы при необходимости вывозят мусор два раза в день. В соответствии с действующим законодательством вывоз ТКО заложен за регоператором», – подчеркнул Низамиев.

В «Народный контроль» с 13 апреля по 24 мая поступило 159 жалоб на свалки мусора Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Действительно, по Западной зоне динамика идет негативная»

Как было отмечено на совещании, похожие жалобы поступают и от жителей Габишево Лаишевского района. «Не вывозят мусор уже почти месяц. Весь мусор летит во двор домов, повсюду разлетается. Должны быть ограждения, наверное, чтоб такого не было», – написал автор заявки.

На что Юлия Жандарова отметила, что мусора уже нет. «На Габишева вывезли вчера вечером, там чисто, заявка решена», – сказала она.

Спикер добавила, что контейнеры переполняются буквально за четыре часа. В свою очередь Низамиев посоветовал представителю регоператора вывозить отходы два раза в день – утром и вечером.

«По Лаишево график пересмотрим», – обещала Жандарова.

Рустем Низамиев также напомнил, что население платит за вывоз мусор и действующие тарифы отнюдь не маленькие.

На заседании было также рассмотрено обращение от жителей Столбищенского поселения Лаишевского района.

«Действительно, по Западной зоне динамика идет негативная. Я сама свидетель – в Больших Кабанах Лаишевского района мусор просто по полю летает», – добавила первый зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

Лариса Хабибуллина: «Действительно, по Западной зоне динамика идет негативная. Я сама свидетель – в Больших Кабанах Лаишевского района мусор просто по полю летает» Фото: kt.tatarstan.ru

«Требуется две недели, чтобы почистить Лаишево»

Юлия Жандарова ответила, что регоператору требуется еще недели две, чтобы очистить Лаишевский район от мусора. «У субоператора есть около 40 заявок, мы вывозим ТКО, а они – строительный мусор», – пояснила участница встречи.

Лариса Хабибуллина проинформировала, что сотрудники Госкомитета по тарифам РТ изучили опыт Нижнего Новгорода, где во дворах стоят по два мусорных контейнера. В один из них складывается все, что можно отсортировать, а в другой – то, что не подлежит сортировке.

«Это, во-первых, дешевле, а во-вторых, позволяет взять сортированный мусор в более-менее хорошем состоянии и с ним дальше отрабатывать», – пояснила представитель Госкомитета РТ по тарифам.

Аналогичные жалобы поступили в адрес регоператора «Гринта» от жителей Альметьевского и Бугульминского районов, Набережных Челнов и Елабуги. Рустем Низамиев считает, что к такой ситуации приводит нехватка контейнерных площадок. В заключение обсуждения вопроса Лариса Хабибуллина рекомендовала регоператорам совместно с исполкомами взять ситуацию с мусором на контроль. Возможно, увеличение числа свалок связано с субботниками и весенней уборкой садов-огородов, считает она.

Регоператорам рекомендовали совместно с исполкомами взять ситуацию с мусором на контроль Фото: © «Татар-информ»

Из-за проблем с платежами мусор возят из района в район

Далее на совещании обсуждалась работа двух объектов захоронения мусора в Верхнеуслонском и Лениногорском районах, которые сейчас не имеют лицензии и остановили работу. Руководитель МУП «Волжанка» Александр Сергеев проинформировал, почему предприятие не занимается приемом ТКО на полигон Верхнеуслонский.

«Остановка произошла год назад в связи с отсутствием оплаты со стороны УК ПЖКХ на сумму 4 млн рублей. Нет возможности осуществлять указанный вид деятельности из-за сложившегося материального положения, все-таки 4 млн – большой долг. Однако МУП «Волжанка» намерено продолжить деятельность по приему ТКО в случае погашения задолженности и улучшения материального положения», – сказал он.

Спикер сообщил, что сейчас ведется работа по получению лицензии в области обращения с отходами. Получено положительное заключение Роспотребнадзора на эксплуатацию полигона. Поданы документы в Росприроднадзор для получения лицензии. Для работы полигона имеется все необходимое – техника, штат персонала. Мощностей хватит еще на два-три года работы. По словам Сергеева, решен вопрос по передаче полигона на баланс МУП «Волжанка». В дальнейшем возможно увеличение его мощностей. А пока мусор из Верхнеуслонского района направляется в Апастовский.

Эколог ООО «Благоустройство и Озеленение» Алена Бикзанурова рассказала, что все проверки успешно пройдены, лицензия полигону в Лениногорском районе будет выдана сразу после включения его в реестр.

«В ближайшее время мы лицензию должны получить. Мы проводили оценку вместимости полигона, он еще не достиг своих проектных мощностей. Поэтому мы готовы работать еще на протяжении нескольких лет», – отметила спикер.

В настоящее время мусор из Лениногорского района вывозят в Альметьевский.

Население платит за вывоз мусора, и действующие тарифы отнюдь не маленькие Фото: © «Татар-информ»

Из 1 млрд рублей задолженности за вывоз мусора 94% приходится на представителей Казани

Начальник управления по экономике и финансам УК ПЖКХ Зульфия Ахметова рассказала о начислениях за услугу в сфере обращения с ТКО и о показателях собираемости платежей с потребителей услуг.

«По итогам 2019 года собираемость составляла 73%, по итогам 2020 года – 94%, по итогам 2021 года – 99%. Мы являемся вторым региональным оператором после Новгородской области, у которого такой высокий показатель», – подчеркнула Ахметова.

Начиная с 2019 года общая сумма выручки регоператора за услугу в сфере обращения с ТКО составляет 10,2 млрд рублей. Размер поступившей оплаты – 9,2 млрд рублей, или 90%. Крупнейшими образователями отходов являются жители Казани, уровень собираемости по городу составляет 91%. Для сравнения – данный показатель в Кукморе составляет 77%. Есть районы, где собираемость превышает 90%. Это Тетюшский, Спасский, Апастовский, Кайбицкий и Лаишевский районы. Однако с бюджетными организациями дела обстоят не так хорошо.

«К сожалению, показатель по-прежнему остается невысоким – 55% за четыре месяца 2022 года», – заметила спикер.

С коммерческими организациями, по ее словам, дела обстоят чуть лучше. Из 11,3 тыс. организаций, находящихся в зоне деятельности регоператора, договоры заключены с 9 тыс. образователей отходов, что составляет 80%.

Говоря о задолженности в размере около 1 млрд рублей, Ахметова пояснила, что из них 529 млн приходится на население, коммерческие организации задолжали 411 млн, а бюджетные – более 40 млн. 94% долга приходится на представителей Казани.

В своем выступлении Ахметова пожаловалась на отсутствие инструментов воздействия на потребителей, отказывающихся заключать договоры с регоператором.

По полигону «Восточный» получено положительное заключение госэкспертизы, ведутся работы по получению разрешения на строительство Фото: © «Татар-информ»

«Объекты стоят на стопе, земля не выделяется, не можем начать реализацию инвестпрограммы»

В заключение встречи представитель УК ПЖКХ рассказала о строительстве новых объектов по приему и утилизации мусора.

«Предусмотрена крупная сортировка в Зеленодольском районе, строительство трех межмуниципальных полигонов в Верхнеуслонском, Арском и Алексеевском районах. В конце 2021 года мы внесли изменения в утвержденную инвестиционную программу, у нас появился новый объект – вторая очередь полигона «Восточный» по адресу Мамадышский тракт в Казани», – сообщила Зульфия Ахметова.

Заместитель главного инженера УК ПЖКХ Владислав Толстопятенко добавил, что по полигону «Восточный» получено положительное заключение госэкспертизы, ведутся работы по получению разрешения на строительство.

«Срок завершения работ – до конца 2022 года, к этому сроку мы должны объект ввести и построить», – подчеркнул он.

В Алексеевском районе земля под строительство межмуниципального полигона сформирована, переведена из категории «сельхозназначение» в «промышленные земли». До 20 июня объявлен конкурс по аренде земли.

«Есть проблемные вопросы в Арском и Верхнеуслонском районах. На сегодняшний момент земли сформированы, но затягиваются сроки по их переводу и внесению изменений в генплан. Объекты стоят на стопе, земля не выделяется, мы не можем начать реализацию инвестпрограммы», – подчеркнул Толстопятенко.

При строительстве мусоросортировочного комплекса в Зеленодольском районе регоператор также столкнулся с проблемой по определению земельного участка.

В беседе с журналистами сразу после совещания Лариса Хабибуллина пояснила, что выполнение инвестпрограммы УК ПЖКХ в 2022 году пока составляет менее 10%. Программа утверждена на три года. В первый год она была реализована регоператором за собственный счет, в этом году впервые учтена в тарифе, поэтому Госкомитет РТ по тарифам проводит тотальный контроль за ее реализацией. Главным объектом этого года станет вторая очередь полигона «Восточный».

Фото на анонсе: © «Татар-информ»