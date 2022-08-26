«Дело шито черными нитками»: Экс-глава ОП «Горки» сказал суду последнее слово

Сегодня экс-начальник отдела полиции «Горки» Рафаэль Габбазов и его подельник Хайдар Гарифуллин выступили с последним словом в Приволжском районном суде Казани.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«В заключении судебных прений я надеюсь и прошу справедливый приговор. С учетом всего, что тут было озвучено на протяжении следствия. Уголовное дело сшито черными нитками, в них грязи не видно, а ее здесь много. У меня все», – высказался Рафаэль Габбазов.

У Гарифуллина совершенно иная позиция. Он признал свою вину, раскаялся и попросил не судить его строго.

«Изложенные события и обстоятельства в протоколе допроса искажены и не соответствуют достоверности», – заявил суду бывший начальник отдела полиции «Горки».

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, в 2017 году Габбазов за покровительство стал требовать миллион рублей у владельца кафе «Восточная кухня» Каримжанова. Незадолго до этого он неоднократно устраивал незаконные проверки в этом заведении. Рафаэля Габбазова обвиняют в превышении должностных полномочий, получении взятки и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Его задержали в 2019 году. Во время ареста экс-полицейский частично признал свою вину, суд отпустил его под домашний арест.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Однако в июне 2021 года Габбазов все-таки оказался в СИЗО. Он выходил на прогулку в неположенное время, что и зафиксировали сотрудники УФСИН. Кроме того, во время похода в больницу он встретил своего знакомого по службе, между ними произошел конфликт.

Тогда Приволжский суд постановил изменить меру пресечения Габбазова на более жесткую. На время суда экс-полицейский находился под стражей.

Прокуратура запросила для Габбазова 12 лет в колонии строгого режима.

Обвиняемым по делу вместе с Габбазовым проходит Хайдар Гарифуллин. Ему вменяют статью о покушении на взяточничество.