Следствие обвинило серийного душителя бабушек в Татарстане еще в шести убийствах

Продолжается расследование серии резонансных убийств бабушек. По подозрению в 26 убийствах престарелых женщин был задержан житель Казани Радик Тагиров. Об этом на итоговой коллегии респубиканского Следственного комитета сообщил исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по РТ Марсель Дулкарнаев.

По его словам, число эпизодов по уголовному делу значительно выросло – если раньше Тагирова обвиняли в 26 убийствах, то сейчас уже в 32, причем 11 из них были совершены в Казани.

Убийства были совершены с 2011 по 2013 год. Тагиров действовал везде одинаково – под видом соцработника или слесаря проникал в квартиру к пенсионеркам, душил их подручными средствами и забирал ценные вещи.

Жертвами Тагирова стали пожилые жительницы Казани, Уфы, Самары и других городов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.