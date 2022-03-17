Жительницу Казани, которая назло мужу сняла видео, как бьет дочь, отправили за решетку

Советский районный суд Казани вынес приговор Алене Епанешниковой – жительнице Казани, которая истязала свою дочь: подсудимая в отместку мужу избила полуторагодовалую малышку и записала все на камеру.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Епанешниковой были предъявлены обвинения по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Суд признал ее виновной и приговорил к четырем годам колонии общего режима.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Советском районном суде стартовал процесс по делу об истязании полуторагодовалой девочки.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Шокирующая история развернулась в декабре прошлого года. Выяснилось, что таким образом мать девочки пыталась отомстить мужу, который собирался уйти из семьи. Спасти малышку удалось благодаря ее бабушке. Видео, где невестка избивает ее внучку, попало к ней случайно, женщина сразу же обратилась с заявлением в полицию.