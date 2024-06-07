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Дело о мошенничестве в особо крупном размере завели на застройщиков таунхаусов из Казани
В Татарстане возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении застройщиков из Казани.
Ранее мы сообщали, что сотрудники МВД Республики Татарстан пресекли деятельность представителей стройкомпании «Таунхаусы и дома», обвиняемых в масштабном мошенничестве под видом строительства жилых домов. Преступная схема была раскрыта после обращения обманутых граждан в полицию.
По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленники активно рекламировали свою компанию как крупного застройщика через интернет, билборды в Казани и риелторские агентства. Они обещали построить дома в столице и четырех районах республики за 4-6 месяцев, запрашивая от 3 до 10 миллионов рублей за проект.
Однако компания не выполняла своих обязательств. Предварительный ущерб превышает 100 миллионов рублей. Задержаны четверо подозреваемых, включая учредителя компании и руководящий состав. Двое уже заключены под стражу, двое – под домашним арестом.
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