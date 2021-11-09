В Зеленодольске будут судить 19 участников ОПГ по делу о массовой драке

Массовая драка произошла в ночь на 9 января в Зеленодольске, на улице Сайдашева возле одного из кафе. В ней участвовали не менее 30 молодых людей – членов местных преступных группировок, которые были вооружены металлическими прутьями.

Как полагает следствие, причиной драки стал конфликт между двумя молодыми людьми, которые вскоре позвали на помощь своих друзей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия». Двое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде, остальных суд заключил под стражу. Еще двое участников драки находятся в федеральном розыске. Дело направили в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что полицейские задержали участников массовой драки в Зеленодольске. Саму драку сняли на видео местные жители.