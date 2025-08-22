Дело о крупном хищении при строительстве химзавода «Аммоний» в РТ передали в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение фигурантам уголовного дела о хищениях свыше 33 миллионов долларов при строительстве химзавода «Аммоний» в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Перед судом предстанут: Ринат Ханбиков, Игорь Есин, Фирдис Абдрахманов, Зухра Зиятдинова, Гузель Салимгараева и Алла Куцакова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются мошенничестве, присвоении и легализации денег.

По версии следствия, в 2015 году председатели советов директоров «Аммоний» и «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» Ханбиков и Есин решили похитить средства ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», выделенные в качестве кредита на строительство завода по производству аммиака, метанола и карбамида в Татарстане.

Для этого они подделали документы с ложными данными о стоимости выполненных работ и передали их в банк. Благодаря этому на счет «Аммония» поступило более 33 миллионов долларов США.

В том же году Ханбиков, Есин и финансовый директор компании «ТТТ» Куцакова легализовали часть похищенных денег, совершив финансовые операции между подконтрольными им фирмами более чем на 20 млн рублей.

Кроме того, Ханбиков, Куцакова, Зиятдинова, Салимгараева и Абдрахманов в период с 2013 по 2018 год присвоили свыше 246 млн рублей, принадлежащих «Менделеевсказот» и «Аммоний», путем продажи компании «ТТТ» минеральных удобрений по заниженной стоимости.

Уголовное дело направлено в Шестой кассационный суд общей юрисдикции.