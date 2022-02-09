Последняя из крупной сети наркодилеров: «У меня больна мать, не судите меня строго»

С последним словом в суде сегодня выступила последняя участница крупной группы наркодилеров, которые занимались поставками «синтетики» из Китая и Нидерландов в Татарстан. Шестеро контрабандистов уже выслушали свои приговоры в Верховном суде РТ.

С последним словом в суде сегодня выступила участница крупной группы наркодилеров Роза Шайхутдинова Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Как раскрыли крупнейшую сеть наркодилеров в Татарстане

27-летняя Роза Шайхутдинова, уверено следствие, работала на Никиту Гудожникова – одного из крупнейших контрабандистов в Татарстане. Роза родилась в одном из сел Алькеевского района республики, была самым младшим ребенком в многодетной семье. В какой-то момент она пристрастилась к наркотикам, но денег на синтетику у нее не было. Тогда женщина решила взять подработку в нижегородском онлайн-магазине по продаже «дури». Работу ей оплачивали деньгами, и наркотиками, преимущественно синтетикой.

Одна из самых крупных поставок наркотиков была налажена в Татарстане в 2016 году, когда на местный рынок вышли два бизнесмена из Нижнего Новгорода Никита Гудожников и Андрей Бакулин. Приятели развернули целую сеть сбыта – партии синтетики сначала приходили в Нижний Новгород из Китая и Нидерландов, затем наркотики отправляли по почте в Казань. Крупные партии фасовали на мелкие и прятали в тайниках.

Раскрыть контрабандистов удалось в мае 2018 года, когда в руки полицейских попался казанец Рамис Гараев Фото: © Елена Саляхова / архив ИА «Татар-информ»

«Раскрыть контрабандистов удалось в мае 2018 года, когда в руки полицейских попался казанец Рамис Гараев, его задержали с поличным возле отделения «Почты России» на Мавлютова, в посылке полицейские обнаружили 270 граммов синтетики. Другие оптовики попались возле другого отделения почты и тоже со свертком, в котором находилось 500 граммов мефедрона», – следует из материалов дела.

Гудожникова и Бакулина задержали в сентябре. Выйти на «верхушку» помог тайник, найденный в Чистополе. Тогда следствие установило, что именно они занимались распределением крупных наркотических партий между регионами, искали персонал в онлайн-магазин, нанимали оптовиков и курьеров. В последствии нижегородские бизнесмены оказались на скамье подсудимых, дело рассматривал Верховный суд Татарстана. Вместе с ними по делу проходили еще четверо жителей Казани. Все, без исключения, отправились за решетку – на всех они получили более 70 лет лишения свободы.

Попалась на муляж с поваренной солью

Выйти на Розу Шайхутдинову удалось спустя год после задержания нижегородцев. К тому моменту, как рассказал ее адвокат, женщина уже завязала с пагубной привычкой и незаконным заработком, устроилась работать на автомойку, снимала квартиру в Казани.

Как рассказал адвокат Шайхутдиновой, женщина к моменту задержания уже завязала с пагубной привычкой и незаконным заработком, устроилась работать на автомойку Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Но следствие считает иначе. В 2019 году Шайхутдинова попалась в руки полицейских, когда пришла забирать из тайника очередную партию наркотиков. Женщина взяла сверток, в котором находилось порядка семи граммов соли, правда наркотик оказался ненастоящим. В пакете вместо наркотической находилась поваренная соль – женщина поняла, что попалась на уловку оперативников, но, было уже поздно. Ее задержали.

«Я считаю, что такие действия полицейских были незаконны. Ведь по факту в свертке оказалась обычная поваренная соль из магазина. Удивительно, каким образом моей подзащитной приписали этот эпизод, и он дошел до суда. Следствие ссылается на то, что у нее был умысел», – высказался в защиту Шайхутдиновой ее адвокат.

Подписка о невыезде сменилась на СИЗО

Уголовное дело Розы Шайхутдиновой было выделено в отдельное производство. Ей было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в составе преступной группы.

«Хочу отметить, что моя подзащитная вину признает полностью, причем во всех эпизодах, включая тот, где она взяла сверток с поваренной солью. Я же считаю, что если суд вынесет по данному эпизоду обвинительный приговор, то я буду его обжаловать», – отметил адвокат подсудимой.

«Хочу отметить, что моя подзащитная вину признает полностью, причем во всех эпизодах, включая тот, где она взяла сверток с поваренной солью» Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

В отличие от остальных подельников, отправлять в СИЗО Шайхутдинову тогда суд не стал и ограничился подпиской о невыезде. Однако, во время судебных разбирательств подсудимая нарушила условия подписки. По словам адвоката, женщина уехала к себе на родину и не явилась на одно из судебных заседаний, ее объявили в розыск, а когда нашли, отправили в СИЗО. Сегодня на процесс женщину доставили под конвоем, во время последнего слова она просила суд не наказывать ее строго.

«Я раскаиваюсь. У меня больная мать и прошу не судить меня строго», – обратилась к суду подсудимая.

Скажется ли побег Шайхутдиновой на решении суда или нет, станет известно уже завтра, когда подсудимая выслушает свой приговор. К слову, прокуратура попросила отправить ее за решетку на девять лет.

