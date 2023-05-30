Дело на главу ТатНИИ агрохимии возбуждено за то, что забирала у подчиненных часть премий

Уголовное дело о мошенничестве на директора ТатНИИ агрохимии и почвоведения Елену Прищепенко возбуждено за то, что она забирала себе часть премий подчиненных. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ по РТ.

На данный момент речь идет о 407 тысячах рублей.

По версии следствия, в течение года – с декабря 2021-го по декабрь 2022 года – Прищепенко сначала начисляла зарплаты и премии своим подчиненным, а потом требовала, чтобы они отдали ей значительную их часть.

Например, в деле фигурирует один из сотрудников, который за указанный период времени пять раз отдавал директору деньги. Суммы были разные – от 35 до 120 тысяч рублей. Деньгами Прищепенко распоряжалась по собственному усмотрению.

«Факт передачи Прищипенко денежных средств нами установлен и отражен в уголовном деле», – подчеркнули в УФСБ России по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что суд избрал для Прищепенко меру пресечения в виде запрета определенных действий.