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Дело на главу ТатНИИ агрохимии возбуждено за то, что забирала у подчиненных часть премий
Уголовное дело о мошенничестве на директора ТатНИИ агрохимии и почвоведения Елену Прищепенко возбуждено за то, что она забирала себе часть премий подчиненных. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ по РТ.
На данный момент речь идет о 407 тысячах рублей.
По версии следствия, в течение года – с декабря 2021-го по декабрь 2022 года – Прищепенко сначала начисляла зарплаты и премии своим подчиненным, а потом требовала, чтобы они отдали ей значительную их часть.
Например, в деле фигурирует один из сотрудников, который за указанный период времени пять раз отдавал директору деньги. Суммы были разные – от 35 до 120 тысяч рублей. Деньгами Прищепенко распоряжалась по собственному усмотрению.
«Факт передачи Прищипенко денежных средств нами установлен и отражен в уголовном деле», – подчеркнули в УФСБ России по РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что суд избрал для Прищепенко меру пресечения в виде запрета определенных действий.
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