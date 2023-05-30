В Казани по делу о мошенничестве задержана директор ТатНИИ агрохимии и почвоведения

Директора ТатНИИ агрохимии и почвоведения Елену Прищепенко задержали по подозрению в мошенничестве в крупном размере.

«Постановлением от 26 мая суд избрал для Прищепенко меру пресечения в виде запрета определенных действий», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Приволжского районного суда Казани.