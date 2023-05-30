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Руc Тат
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Происшествия 30 мая 2023 11:29

В Казани по делу о мошенничестве задержана директор ТатНИИ агрохимии и почвоведения

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Директора ТатНИИ агрохимии и почвоведения Елену Прищепенко задержали по подозрению в мошенничестве в крупном размере.

«Постановлением от 26 мая суд избрал для Прищепенко меру пресечения в виде запрета определенных действий», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Приволжского районного суда Казани.

#Мошенничество
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