Дело майнеров из «Метроэлектротранса» вернули в прокуратуру

Вахитовский районный суд Казани начал пересмотр дела о незаконном майнинге криптовалюты за счет «Метроэлектротранса». На скамье подсудимых – 42-летний бывший главный инженер организации Алексей Смирнов и 34 - летний директор энергохозяйства наземного транспорта Антон Шкаберин.

В мае прошлого года Вахитовский суд Казани признал казанцев виновными в злоупотреблении полномочиями группой лиц по предварительному сговору и назначил условное наказание. Однако мужчины обжаловали решение суда и шестой Самарский кассационный суд вернул дело на пересмотр.

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Адвокат подсудимого Шкаберина – Елена Устратова передала суду ходатайство о возвращении дела прокурору для исправления ошибок. По ее словам, в обвинении расписан по большей части имущественный ущерб, который причинили подсудимые. Но, согласно статье Уголовного кодекса, следствие должно обозначить перед судом, в чем конкретно заключалось «существенное нарушение охраняемых законом интересов» организации «Метроэлектротранс».

«Мы считаем, что без устранения ошибок нельзя вынести справедливый приговор по этому делу», – сказала она.

Судья удовлетворил ходатайство – дело вернули в прокуратуру. Разбирательства по делу продолжаются около трех лет. Сейчас подсудимые добиваются прекращения дела.

Напомним, по версии следствия, с марта по май 2021 года Смирнов и Шкаберин установили на тяговой подстанции 25 «ферм» для майнинга биткоина. На покупку оборудования они потратили порядка 400 тысяч рублей. Оборудование располагалось на Площади Тысячилетия. Полученную прибыль, по версии следствия, Смирнов и Шкаберин делили между собой.