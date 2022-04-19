Дело лидеров пирамиды РуссИнвестГрупп, укравших 2,8 млрд, заняло почти две тысячи томов

По данным МВД России, материалы уголовного дела, возбужденного на троих организаторов финансовой пирамиды РуссИнвестГрупп, заняло почти две тысячи томов. Уголовное дело направлено в Набережночелнинский суд, в скором времени там предстанут обвиняемые.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что будут судить троих татарстанцев, организаторов пирамиды РуссИнвестГрупп, которых обвиняют в мошенничестве и отмывании криминальных заработков.

Обещая своим вкладчикам сверхприбыль, они украли у жителей страны около 2,8 миллиардов рублей. Свою деятельность они осуществляли в 20 регионах России. Потерпевшими по делу числятся более 7 тысяч граждан.