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Происшествия
19 апреля 2022  19:42
Павел Климчак

Дело лидеров пирамиды РуссИнвестГрупп, укравших 2,8 млрд, заняло почти две тысячи томов

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По данным МВД России, материалы уголовного дела, возбужденного на троих организаторов финансовой пирамиды РуссИнвестГрупп, заняло почти две тысячи томов. Уголовное дело направлено в Набережночелнинский суд, в скором времени там предстанут обвиняемые.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что будут судить троих татарстанцев, организаторов пирамиды РуссИнвестГрупп, которых обвиняют в мошенничестве и отмывании криминальных заработков.

Обещая своим вкладчикам сверхприбыль, они украли у жителей страны около 2,8 миллиардов рублей. Свою деятельность они осуществляли в 20 регионах России. Потерпевшими по делу числятся более 7 тысяч граждан.

#финансовая пирамида #обвинение
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