Троих организаторов пирамиды РуссИнвестГрупп будут судить за аферу на 2,8 млрд рублей

В Набережночелнинский суд Татарстана направлено дело в отношении троих организаторов финансовой пирамиды 37-летнего и 40-летнего жителей города Казани и 42-летнего жителя Лаишевского района республики. Они обвиняются в мошенничестве, а также отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По данным агентства, речь идет о компании ООО «РуссИнвестГрупп».

Как полагает следствие, с ноября 2012 по сентябрь 2014 года обвиняемые и неустановленные лица создали организацию, куда вовлекали клиентов. Они обещали вкладчикам сверхприбыли – от 10% до 18% от вложенной суммы ежемесячно.

Офисы компании были открыты в 20 городах России: Казани, Пензе, Красноярске, Ижевске, Кирове, Саранске, Саратове, Новосибирске, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Йошкар-Оле, Уфе, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Чебоксарах и Москве.

От действий злоумышленников пострадали более 7 тыс. человек, ущерб превысил 2,8 млрд рублей. Часть денег – порядка 10 млн рублей – злоумышленники легализовали через липовые сделки с аффилированными фирмами.

Своей вины организаторы пирамиды не признали. Дело направлено в суд.

