В Казани трое осужденных организаторов пирамиды «Рост» просили суд выпустить их на волю

Выпустить из-под стражи просили сегодня Верховный суд РТ осужденные по делу финансовой пирамиды «Рост». В частности ходатайства заявили три человека – Роберт Гарипов, Вадим Еникеев и Алексей Гречко. Год назад Вахитовский районный суд Казани отправил их за решетку, первый получил 10 лет в колонии общего режима, остальные двое – по девять лет.

«Уже летом я отбыл свое наказание, прошу изменить мне меру пресечения и выпустить из СИЗО», – обратился к суду Алексей Гречко.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Все трое ссылались на то, что при назначении наказания им должны были засчитать срок нахождения в СИЗО, а это один день содержания под стражей за полтора дня в колонии. В изоляторе они находятся уже почти 7 лет, как и все остальные фигуранты уголовного дела.

Напомним, что точку в самом масштабном уголовном деле в республике год назад поставил Вахитовский районный суд Казани. На скамье подсудимых были семь человек – организаторы финансовой пирамиды КПК «Рост». Среди них оказался и бывший капитан футбольного клуба «Рубин» Сергей Харламов. Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Такой же срок получил Александр Бурнаев.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Сам создатель «Роста» Андрей Макаров получил 13,5 лет колонии особого режима. Его сестра Наталья Макарова, которая была гендиректором финпирамиды, получила 12,5 лет.

Сегодня Верховный суд республики должен был приступить к рассмотрению апелляционной жалобы. Адвокаты подсудимых намерены обжаловать приговор: по их мнению, он слишком суровый. А вот прокуратура считает приговор, наоборот, слишком мягким. Гособвинение собирается запросить им до 18 лет.

Такого же мнения придерживаются и обманутые вкладчики. Сегодня в суд пришли десятки человек, все до сих пор ждут, когда они обратно получат свои потерянные деньги.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

«Я отдал им почти полтора миллиона. Это было в 2014 году. Со всеми процентами я должен был получить уже более двух миллионов. Но денег они не отдавали, ссылались на то, что якобы нет денег, и предлагали переоформить договор. И сроки они получили слишком мягкие», – возмущался в суде обманутый вкладчик Юрий Маслов.

По итогу, Гарипова, Еникеева и Гречко Верховный суд оставил под стражей. Начало рассмотрения апелляционной жалобы отложили, так как некоторые адвокаты оказались не готовы к процессу, ссылаясь на то, что объем уголовного дела составляет почти тысячу томов – чтобы их изучить, нужно время.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что организаторов пирамиды «Рост» в Казани приговорили к 78 годам заключения. Жертвами финансовой пирамиды стали более 3,5 тыс. вкладчиков. Ущерб следствие оценило почти на полтора миллиарда рублей. Организаторам пирамиды было предъявлено обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества и участии в нем.