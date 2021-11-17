В Казани трое осужденных организаторов пирамиды «Рост» просили суд выпустить их на волю
Выпустить из-под стражи просили сегодня Верховный суд РТ осужденные по делу финансовой пирамиды «Рост». В частности ходатайства заявили три человека – Роберт Гарипов, Вадим Еникеев и Алексей Гречко. Год назад Вахитовский районный суд Казани отправил их за решетку, первый получил 10 лет в колонии общего режима, остальные двое – по девять лет.
«Уже летом я отбыл свое наказание, прошу изменить мне меру пресечения и выпустить из СИЗО», – обратился к суду Алексей Гречко.
Все трое ссылались на то, что при назначении наказания им должны были засчитать срок нахождения в СИЗО, а это один день содержания под стражей за полтора дня в колонии. В изоляторе они находятся уже почти 7 лет, как и все остальные фигуранты уголовного дела.
Напомним, что точку в самом масштабном уголовном деле в республике год назад поставил Вахитовский районный суд Казани. На скамье подсудимых были семь человек – организаторы финансовой пирамиды КПК «Рост». Среди них оказался и бывший капитан футбольного клуба «Рубин» Сергей Харламов. Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Такой же срок получил Александр Бурнаев.
Сам создатель «Роста» Андрей Макаров получил 13,5 лет колонии особого режима. Его сестра Наталья Макарова, которая была гендиректором финпирамиды, получила 12,5 лет.
Сегодня Верховный суд республики должен был приступить к рассмотрению апелляционной жалобы. Адвокаты подсудимых намерены обжаловать приговор: по их мнению, он слишком суровый. А вот прокуратура считает приговор, наоборот, слишком мягким. Гособвинение собирается запросить им до 18 лет.
Такого же мнения придерживаются и обманутые вкладчики. Сегодня в суд пришли десятки человек, все до сих пор ждут, когда они обратно получат свои потерянные деньги.
«Я отдал им почти полтора миллиона. Это было в 2014 году. Со всеми процентами я должен был получить уже более двух миллионов. Но денег они не отдавали, ссылались на то, что якобы нет денег, и предлагали переоформить договор. И сроки они получили слишком мягкие», – возмущался в суде обманутый вкладчик Юрий Маслов.
По итогу, Гарипова, Еникеева и Гречко Верховный суд оставил под стражей. Начало рассмотрения апелляционной жалобы отложили, так как некоторые адвокаты оказались не готовы к процессу, ссылаясь на то, что объем уголовного дела составляет почти тысячу томов – чтобы их изучить, нужно время.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что организаторов пирамиды «Рост» в Казани приговорили к 78 годам заключения. Жертвами финансовой пирамиды стали более 3,5 тыс. вкладчиков. Ущерб следствие оценило почти на полтора миллиарда рублей. Организаторам пирамиды было предъявлено обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества и участии в нем.