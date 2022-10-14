Дело казанца, устроившего стрельбу в гимназии №175, ушло в суд

Генеральная прокуратура направила дело о стрельбе в казанской гимназии №175 в Верховный суд Татарстана. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Обвинение в убийстве и в покушении на него, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ, предъявлено выпускнику гимназии. По версии следствия, 11 мая он ворвался в здание школы и открыл стрельбу.

«Обвиняемый проявил интерес к субкультуре "Колумбайн" и увлекся просмотром видеороликов о нападениях на школы. На видеороликах подростки применяли оружие и взрывные устройства. Желая повторить увиденное, обвиняемый принял решение убить несколько учеников и учителей школы. Для этого он изготовил взрывчатое вещество, самодельное взрывное устройство по типу осколочной мины с готовыми поражающими элементами, а также приобрел охотничье ружье и не менее 505 патронов к нему», – пояснили в пресс-службе ведомства.

В результате нападения погибли 9 человек – 7 детей и два учителя.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что следователи завершили расследование Психолого-психиатрическая экспертиза признала казанца вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Свою вину он признал и раскаялся.