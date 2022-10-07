Следком завершил расследование дела казанца, устроившего стрельбу в гимназии №175

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного на устроившего стрельбу в казанской гимназии №175 за убийство, незаконное изготовление и приобретение взрывчатых веществ, а также умышленное повреждение чужого имущества.

Согласно материалам дела, причиной трагедии послужило то, что обвиняемый хотел подражать неформальным представителям одной из деструктивных субкультур, информацию о которой нашел в интернете.

В соответствии с заключение психолого-психиатрической экспертизы, казанец признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Сам он свою вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе СК России.