Дело экс-главы Тукаевского района РТ Фаила Камаева передали в суд

Дело бывшего главы Тукаевского района Татарстана Фаила Камаева передали в суд. Ему предъявлено обвинение по статьям о злоупотреблении и превышении полномочиями, а также о получении взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Фаил Камаев полностью признал вину. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Набережночелнинский горсуд.

«Татар-информ» рассказывал, что в 2022 году Фаил Камаев попался на взятке в 1,3 млн рублей от представителя коммерческой организации. За эту сумму, по версии следствия, экс-глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ на объектах района.

В феврале 2025 года Набережночелнинский суд поддержал требования прокурора Тукаевского района Руслана Галиева, признав незаконным решение районного совета об увольнении бывшего главы Тукаевского района Фаила Камаева по собственному желанию. Формулировка исправлена на «уволен в связи с утратой доверия за нарушения требований законодательства о противодействии коррупции».